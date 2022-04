Il vecchio stereotipo della donna umorale, che si fa dominare dai sentimenti è considerabile oramai arcaico e decisamente offensivo nonchè limitante per il genere femminile. In tantissimi contesti comprovati infatti le donne risultano decisamente più astute, sagaci e anche più pragmatiche delle controparti maschili, e anche se l’uguaglianza risulta maggiore rispetto a pochi decenni fa, ancora non tutti ne sono convinti. Anche lo zodiaco rende ciò evidente, infatti alcuni segni zodiacali sono sintomo di personalità pragmatiche dell’universo femminile. Ecco le donne più pragmatiche in assoluto.

Le donne più pragmatiche dello zodiaco sono queste. Lo sapevi?

Pesci

La donna Pesci potrebbe sembrare “fuori luogo” in una classifica del genere, in realtà pur essendo umorale e fortemente emotiva, riesce quasi sempre a mantenere un controllo importante anche perchè hanno una soglia dell’attenzione estremamente alta. Al netto di qualche instabilità emotiva, le donne Pesci sono molto affidabili e pragmatiche.

Scorpione

La donna Scorpione non lascia capire quasi a nessuno le proprie intenzioni ma la sua intenzione non è fare la misteriosa, quanto apparire scaltra e poco impulsiva. Peculiarità che indubbiamente fanno parte in maniera caratteristica del segno in questione. In quasi ogni contesto riesce a mantenere un autocontrollo che riesce a limitare l’impulsività raramente riscontrabile nel mondo femminile.

Cancro

Non è la più sicura dello zodiaco ma ha fatto di necessità virtù: è sempre sulla difensiva quando si tratta di affrontare problemi, indifferentemente dalla tipologia. Si abitua molto facilmente ai più disparati contesti e anche se non prende sempre la decisione migliore rappresenta spesso la scelta più logica.