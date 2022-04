Oroscopo Paolo Fox domani, 25 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 25 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 25 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si avvicinerà sempre di più la tua grande rinascita che avverrà a maggio. Nel frattempo dovrai cercare di sfruttare queste giornate per guadagnare qualcosa in più, come soldi e come fiducia degli altri. Cerca di stare alla larga dalle complicazioni inutili e preparati a cogliere le nuove opportunità che un po’ alla volta arriveranno. Sei quasi arrivato alla grande svolta.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani partirà una settimana in cui avrai molti pensieri, molte cose da portare avanti, buoni progetti da sviluppare. Dovresti approfittare di queste giornate per muoverti, fare richieste, se non ti senti del tutto soddisfatto, se desideri cambiare. Da maggio in poi sarà più difficile ottenere novità, cambiamenti, per cui meglio agire ora. Sforzati di non riversare in amore l’agitazione che nasce nel posto di lavoro.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potresti sentirti un po’ nervoso. Forse sei in attesa di una risposta o di nuove opportunità. Dallo scorso autunno è partito un cambiamento importante che avrà maggiori sviluppi da maggio in poi, con Giove favorevole. Potrai ottenere molte cose, ma dovrai cercare di essere un po’ più accomodante, meno cervellotico o determinato. Se hai fatto uno sbaglio, dovresti riconoscerlo.

Oroscopo domani: Pesci

Domani comincerà una settimana molto utile per ritrovare te stesso e la persona che ami. Sei sostenuto da un grande cielo ed con molta probabilità hai già toccato con mano la sua benevolenza. Cerca di lasciarti alle spalle il passato e di andare incontro al futuro con più fiducia e spensieratezza, perché potresti aprirti a nuove, belle opportunità. Con Giove ancora nel tuo segno tutto può accadere…