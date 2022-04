Come allontanare i topi da casa, orto e giardino: ecco il trucco della nonna

Allontanare i topi da casa, orto e giardino non è così semplice ma con un po’ di pazienza riusciremo a liberarcene. Ad attrarre i topi è il cibo per cui una volta eliminato la fonte di nutrimento sarà più facile organizzare un piano di disinfestazione. Come ben sappiamo, i topi trasmettono delle malattie gravi e per quanto carini possano essere dobbiamo fare in modo che non vengano a infestare i nostri spazi.

I metodi più brutali richiedono trappole e veleno ma se riuscissimo a evitare di dare una fine così dolorosa ai topi sarebbe decisamente meglio. Partiamo avvantaggiati se in casa abbiamo un gatto, il cacciatore per eccellenza, ma non è detto che sia portato per allontanare i topi. Di contro, potrebbe essere più valido il contributo del nostro cane, perché magari dotato di istinto predatorio.

Certi tipi di cane, come quelli selezionati per la caccia alle tane, sono di solito di piccola taglia ma di fronte a un nemico che si nasconde sottoterra diventano feroci. Purtroppo, se riescono a catturare un topo non gli fanno fare una bella fine, in quanto la loro tattica di attacco è quella di scuoterli per spezzare loro la schiena. Cerchiamo allora altre soluzioni meno sofferte per allontanare i topi.

Allontanare i topi da casa

Quando scopriamo di avere i topi in casa ci assale il panico. Dobbiamo come prima cosa pulire e disinfettare tutte le credenze, le superfici, i mobili e controllare che il cibo sia rinchiuso all’interno di scatole chiuse ermeticamente. Le scatole dovrebbero essere preferibilmente di metallo o composte da un materiale duro.

I contenitori di spazzatura sono una dolce attrattiva per i topi per cui cerchiamo di non lasciare i coperchi aperti e di sigillare bene i sacchetti pieni. Teniamo i sacchetti dell’umido o quelli con prodotti contenenti delle tracce di cibo rinchiusi in un contenitore ben serrato fino al momento di portarli in discarica.

Fai un controllo generale in casa per vedere se ci sono dei buchi dai quali possano essere entrati i topi; se li trovi chiudili con un sigillante chimico e sparpaglia vicino dei batuffoli di cotone imbevuti di menta piperita. Oppure acquista dei dispositivi a ultrasuoni, sono progettati per allontanare i topi dalle case. Se il buco è in una zona in cui la famiglia non è molto presente potresti usare l’espediente di mettere un po’ di sabbia del gatto bagnata di urina. I topi scopriranno la presenza del gatto e si allontaneranno dal pericolo.

Topi in giardino o nell’orto

I topi nel nostro giardino possono essere attratti dal cibo dei nostri animali da cortile come le galline. Portare il cibo agli animali e lasciare che lo consumino, trascorso qualche minuto togliere la ciotola e riportargliela in un altro momento. Non lasciare mai il cibo a loro disposizione. Quando i topi campagnoli scavano nell’orto è difficile catturarli ma possiamo provare ad allontanare i topi mettendo delle bottiglie di plastica infilate in pali di ferro. Distruggiamo le tane e inseriamo nei tunnel dei capelli così sentiranno l’odore del nemico.