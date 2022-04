Oroscopo domani Paolo Fox, 28 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, giovedì 28 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 28 Aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti sentirti scoraggiato se non vedrai ancora risultati concreti. Di recente hai cambiato percorso, hai cominciato qualcosa di nuovo che non sta producendo ancora risultati evidenti. Non dovresti darti per vinto. Già a partire dalla prossima settimana tutto apparirà più chiaro e più facile da gestire. Grandi sorprese a maggio anche per quel che riguarda l’amore.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani potresti avere qualche nuovo sbandamento: sforzati di mantenere la calma, anche se non sarà sempre facile. Sei appena uscito da un periodo piuttosto complicato e recuperare la serenità ti costa molta fatica. Per fortuna, la giornata più dura è ormai alle tue spalle e dopo lo scorso martedì la strada è più in discesa. Questo momento ti porta più alla riflessione e alla tranquillità, anziché all’azione: dovrai fartene una ragione e portare pazienza.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani, con la Luna in opposizione, ti converrà evitare i contrasti e mantenere la calma. Nel corso della giornata potrebbe crescere la sensazione di avere ancora molti problemi. In questi giorni potrebbe riaffiorare una questione personale: non agitarti! Hai maturato esperienza a sufficienza per affrontare tutto con forza. Entro il 10 maggio sarà possibile una riconciliazione in amore.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani, con Giove e Venere in buon aspetto, i tuoi sentimenti saranno rafforzati, non solo verso il partner, ma anche nei confronti della famiglia, dei parenti. Sii paziente e dai spazio a ciò che provi. È un bellissimo momento per l’amore, per vivere sensazioni speciali. Sforzati di mettere da parte le tue pause e abbandonati alle emozioni più autentiche.