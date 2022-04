Oroscopo domani Paolo Fox, 28 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox giovedì 28 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 28 aprile: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Legge il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà nel tuo segno. La dama bianca ti darà una bella carica di energia, ma attenzione a non esagerare! Anche se avrai a che fare con qualche scocciatore che si comporterà in maniera ostile. Anche se ti sentirai frainteso, non perdere le staffe. Mantieni la calma e ricordati che dal prossimo mese avverrà la tua grande ripartenza.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani sarà importante cominciare a ritrovare una certa serenità. Negli ultimi tempi sei stato vittima di spiacevoli pettegolezzi: in ogni caso non devi giustificare le tue scelte di fronte a nessuno. Da alcuni giorni è cresciuto in te un bisogno profondo di stabilire nuove regole. Chi è legato sentimentalmente a una persona in maniera ufficiosa, adesso vuole ufficializzare la relazione. Momento promettente per le coppie e per il lavoro. Buone notizie all’orizzonte.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani la Luna in Ariete ti permetterà di risalire la china un po’. Proprio come il Sagittario, anche tu stai fremendo dal desiderio di sbloccare alcune situazioni, certi ritardi. Dovrai resistere fino al 10 maggio, dopodiché molte cose cambieranno in meglio. Anche le relazioni che hanno vissuto dei momenti di tensione potranno trovare soluzioni efficaci. Cerca di lasciarti alle spalle le preoccupazioni e prova a stare meglio.

Oroscopo domani: Cancro

Domani e dopodomani la Luna contraria ti provocherà qualche riflessione in più. Giove e Venere, in ogni caso, saranno ancora favorevoli e daranno energia all’aspetto sentimentale. I Cancro usciti da una storia lunga, però, non avranno più intenzione di incatenarsi a qualcuno: meglio optare per rapporti part-time, avventure meno impegnative. Sul fronte lavorativo è un periodo in cui non dovresti fare troppo il prezioso, ma accontentarti.