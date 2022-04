Quanto è affidabile crypto.com? Ecco la risposta. “Attenzione”

Cos’è Crypto.com

Crypto.com è un portale online in cui è possibile comprare, vendere e fare trading di criptovalute. È un portale creato nel 2016, con sede ad Honk Kong. Fondato da Kris Marszalek, Rafael Melo, Gary Or e Bonu Bao.

Si tratta del portale che ha subito la crescita più veloce al mondo. Crypto.com è l’exchange con il più alto tasso di crescita, il miglior exchange one stop per comprare, vendere e anche utilizzare le proprie criptovalute.

Le cripto supportate dal sistema sono più di moltissime, ad esempio come il Bitcoin, Ethereum, Binance Coin,XRP, Litecoin, Stellar, EOS e molte altre. Operare su Crypto.com è davvero semplice ed intuitivo, anche per chi non se ne intende molto. La semplicità di utilizzo, l’affidabilità e la qualità degli strumenti disponibili sono le caratteristiche principali che ogni investitore cerca in una piattaforma di questo tipo.

Attraverso la sua applicazione si può acquistare le cryipto supportate dal portale al loro prezzo reale, pagando con carta di credito, carta di debito o bonifico bancario.

La funzionalità principale di Crypto.com è quella di permettere lo scambio tra diverse criptovalute. Questo portale possiede anche la sua carta personale, una carta visa che possiamo utilizzare per fare acquisti con le criptovalute.

Questo sito prevede per i nuovi clienti che aprono un conto un bonus di 25$, sicuramente un buon incentivo per chi vuole iniziare questa nuova avventura.

Quanto è affidabile questo portale? Ecco la risposta. “Attenzione”

Crypto.com è molto sicuro. Oltre al team dedicato al controllo di ogni transazione, infatti, la app è dotata di Multi-Factor Authentication, cioé un’autenticazione a più livelli, ed è protetta da un complesso sistema di sicurezza. Crypto.com è un exchange di criptovalute che ha costruito intorno allo scambio di coin e token servizi avanzati e unici, dalle carte di pagamento fino ai sistemi di ricompensa per chi mette a disposizione liquidità.