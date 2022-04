La sterlina è considerata come un valido investimento infatti spesso viene comprata invece dell’oro, oltre ovviamente ad essere collezionata dagli appassionati. Le Sterline d’oro, in lingua originale vengono chiamate ‘gold Sovereign’ sono monete d’oro da investimento che vengono accettate in tutto il mondo e hanno un alto valore di liquidità che le rende, come già detto, un ottimo investimento.



Tipi di sterline

Esistono sterline vecchio conio o nuovo conio, che differiscono in quotazione di davvero poco, le seconde valgono circa 20 euro in più. Le sterline d’oro più antiche sono quelle che sono state emesse prima del 1957.

Quanto vale la sterlina con Elisabetta II? La risposta è sconvolgente

La Sterlina d’oro di Elisabetta II riporta il suo ritratto in quanto Regina d’Inghilterra. Salì al trono a soli 26 anni nel 1952 quando morì suo padre re Giorgio VI. La sterlina è stata cambiata circa 4 volte dalla prima edizione del 1957.



Nella maggior parte delle edizioni, sul retro è raffigurata l’illustrazione firmata da Benedetto Pistrucci con San Giorgio che uccide il drago. La data di emissione appare sul retro.

La Sterlina di Elisabetta II ha un diametro di 22,05 mm, con uno spessore di 1,5 mm e pesa 7,988 grammi. Queste misure sono le stesse dal 1817.

La quotazione della moneta di Elisabetta II corrisponde al valore intrinseco dell’oro.

Questa sterlina è definita anche Sterlina d’oro Fiocco ed è la prima edizione in versione bullion. La Royal Mint la produsse dal 1957 al 1968.

C’è da dire però che nel 1953, quando fu incoronata la regina, furono prodotte poche sterline per celebrare l’evento. Ma questo anno non viene considerato perché ne erano talmente poche che non furono mai distribuite.



Una caratteristica della prima edizione del 1957 che la rende diversa dalle altre, è che ha il bordo con righe più vicine rispetto alle edizioni successive. Le nuove Sterline hanno il bordo zigrinato su entrambi i lati.Questa annata insieme a quella del 1959 sono classificate come rare ed è difficile trovarle rispetto alle altre.

Ad oggi questa sterlina vale circa 400 euro.