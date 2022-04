Oroscopo domani Paolo Fox, 30 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, sabato 30 aprile 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 30 Aprile: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e dopodomani saranno due giorni da prendere con le pinze. Meglio fare attenzione, se ti sentirai un po’ agitato. Sta per cominciare un bel periodo che ti compenserà delle fatiche compiute. Finalmente arriveranno quei risultati che aspetti da tempo, forse qualcuno ha già ricevuto una promessa.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani partirà un fine settimana con la Luna favorevole: saranno favoriti soprattutto i nuovi incontri. In questo momento sono molte le Vergine che si sentono in apprensione per il loro stato di salute. Non è detto che ci siano problemi gravi, ma il segno della Vergine ama avere tutto in regola, sotto controllo, anche il suo fisico. Approfitta di queste giornate per rimetterti in sesto ed evita, se potrai, di chiudere affari per adesso. Meglio aspettare un paio di settimane.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox da domani potrai approfittare del nuovo transito di Mercurio in Gemelli se devi concludere un accordo, recuperare un migliore equilibrio. Evita di portare avanti situazioni conflittuali per apatia o per troppo orgoglio: meglio risolverle entro metà maggi. Se, invece, hai già fatto una scelta importante, legata a un problema personale, di salute o sentimentale, se hai già cambiato qualcosa, allora il più è fatto. Non lasciare discorsi in sospeso.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani e dopodomani dovrai fare i conti con una Luna storta. Cerca di non irritarti troppo, anche se dovessi incontrare qualche scocciatore o provocatore. Stai andando incontro a un bel periodo. Ciò che devi imparare a fare, adesso, è vivere la tua vita con più spontaneità, senza fare grandi programmi. Cerca di prendere le cose con filosofia e ritrovare un maggiore entusiasmo.