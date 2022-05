Avere degli animali in casa è bellissimo ma c’è sempre il problema di come pulire e disinfettare al meglio la casa.

Hai animali in casa? dovresti pulire casa in questo modo

Gli animali perdono molto pelo quindi in anzitutto spazzolarli spesso, quasi ogni giorno.

Poi abituateli a dormire nella loro zona e che sia calda e accogliente. E non siate avari con le passeggiate.

Per pulire la casa, bisogna eliminare alcuni sostanze che potrebbero far del male al nostro animale domestico. Non bisogna usare l’ammoniaca e la candeggina perché l’odore potrebbe confondere gli animali e tenderanno a marcare il territorio lasciando spiacevoli bisognini in casa.

Possiamo sostituire questi prodotti con aceto di vino bianco e bicarbonato che hanno un potente potere pulente. Per prevenire, i danni e le macchie sui nostri divani possiamo utilizzare tessuti lavabili e assorbenti facili da disinfettare.

È meglio creare uno spazio solo per i nostri animali dove mettere le ciotole, così da farlo abituare.

Oltre a passare sempre l’aspirapolvere, per una pulizia più profonda, puoi diluire un po’ di aceto nell’acqua o del sapone di Marsiglia. Si può usare anche In anche del sale grosso, soprattutto sulle superfici in marmo. Oltre al sale, nell’acqua si può versare anche del bicarbonato che ha effetto brillantante.

Come pulire i tappeti

Per pulire i tappeti invece, per prima cosa bisogna eliminare polvere e acari passando l’aspirapolvere. I tappeti devono respirare quindi è meglio lasciarli qualche ora ben stesi sul balcone per eliminare i depositi.

Se ci sono dei problemi e il tuo animali domestici fanno dei bisognini sui tappeti, per eliminarli bisogna cospargere la zona con il bicarbonato e spruzzare una soluzione di acqua calda e aceto bianco e lasciarlo poi asciugare. Con uno spazzolino strofina il composto e poi pulisci con una spugna morbida inumidita. Altre soluzioni sono usare l’acqua ossigenata, il vapore o le foglie di tè.

Come pulire i peli

Per finire dobbiamo eliminare i peli che lasciano cani o gatti. Si può usare un panno elettrostatico o delle spazzole adesive per non fare alzare i peli. Si possono usare anche dei normali guanti di gomma che catturano i peli.