La lealtà risulta essere tra i concetti più nobili e per questo uno dei più “ambiti” quando si tratta di circondarsi di persone fidate: in condizioni di “calma” quasi tutti professano la loro lealtà sempre e comunque ma come spesso accade i “nodi vengono al pettine” nelle condizioni più difficili e solo pochi manifestano con i fatti e non solo con le parole di essere fedeli ai propri principi e alle persone che amano. Il mondo femminile, nella sua ricca diversità, è costellato di profili di questo tipo. Ecco quali sono le donne più leali in assoluto.

Le donne più leali dello zodiaco sono queste 3. Scopri quali!

Acquario

La donna Acquario ha costantemente bisogno di essere se stessa e di poter esprimere la propria opinione, indifferentemente dal contesto: solitamente assume posizioni non sempre condivisibili ma è un’amica vera e una partner fidatissima. Se lasciata “vivere come vuole” ricambia con una lealtà senza pari.

Toro

Non ama “essere accoltellata alle spalle”, ed è molto sensibile alle delusioni che le persone possono provocare. Perciò è una leale vera e propria e anche se deve essere brusca, preferisce essere sincera che mentire o stare zitta. Rappresenta una personalità pura e genuina, anche se a tratti un po’ troppo diretta.

Capricorno

E’ la “saggia” dello zodiaco, che paradossalmente non riesce a far convivere correttamente tutti i propri sentimenti in modo equo ma conosce perfettamente ogni forma di dinamica umana. Ecco perchè conviene sempre starla a sentire anche se si può essere non daccordo con lei.