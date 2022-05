Oroscopo Paolo Fox domani, 5 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani giovedì 5 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 5 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti sentirsi un po’ affaticato e sottotono. In generale, sei consapevole del fatto che la tua vita sta per prendere una piega migliore rispetto l passato, ma occorre avere pazienza. Dal 10 maggio in poi la ripresa sarà ancora più evidente, anche se alcuni progetto impiegheranno due o tre settimane per decollare. Ma tu sei l’ottimista dello zodiaco! Di certo non ti abbatterai, anche se dovrai attendere ancora un po’. In amore ci sono piccole ribellioni in arrivo, specie se di recente ti è mancata la serenità nella coppia.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani la Luna in opposizione potrebbe farti sentire più stanco, affaticato, forse perfino ostile nei confronti di quello che ti sta accadendo. In parte è da capire, perché da giorni è come se tu dovessi sbrogliare nodi molto ingarbugliati, comprendere cosa ti sta capitando. In questa giornata sarebbe meglio affrontare ogni cosa con calma e rimandare eventuali chiarimenti o discussioni, anche in famiglia, a domenica prossima. Il Sole, in ogni caso, non lesinerà energia.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potresti sentirti nervoso o in preda a una certa confusione mentale. Questo succede, perché nei tuoi momenti di grande creatività hai tante cose in mente e fatichi a trovare concretezza. Saturno ti viene incontro imponendo più rigore e senso pratico. Sono molti gli Acquario che ora hanno voglia di chiudere nuovi accordi o di vivere emozioni belle, che non provano da tempo. Sii pazienze, specie se negli ultimi tempi stai vivendo qualche tensione con il partner. Cerca di mantenere toni pacati.

Oroscopo domani: Pesci

Domani potrai contare su una magnifica Luna in Cancro, su Giove e Marte ancora nel tuo segno. Cerca di approfittare della loro presenza al massimo, perché adesso ti sarà possibile fare passi avanti, ottenere qualche bella soddisfazione. L’importante sarà lasciare andare il passato, il timore di soffrire ancora, specie se negli ultimi tempi hai vissuto una relazione. È tempo di guardare avanti con fiducia e ottimismo.