Oroscopo Branko settimana dal 9 al 15 maggio 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 9 al 15 maggio 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali novità entusiasmanti o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà in maniera stuzzicante. Lunedì potresti imbatterti in un incontro intrigante, mentre mercoledì Giove entrerà nel tuo segno. Venerdì potresti accusare un lieve calo fisico. Sarà importante badare di più alla salute.

Toro

Lunedì sarà la giornata giusta per occuparsi di beni immobiliari. Martedì, invece, dovresti spedire il curriculum in giro, se sei in cerca di un nuovo impiego. Le stelle saranno dalla tua parte. Domenica l’ex coniuge potrebbe presentarsi di nuovo nella tua vita per discutere di una questione. Cerca di mantenere la calma.

Gemelli

Lunedì potresti ottenere un meritato successo personale, mentre martedì sarai piuttosto irrequieto. Sarà meglio rimandare ogni appuntamento o decisione a una giornata più serena. Mercoledì Giove, il pianeta della fortuna, tornerà di nuovo in aspetto favorevole.

Cancro

Lunedì sarà una buona giornata per portare a termine un lavoro, chiudere una trattativa o un affare importante. Martedì sarà possibile trovarsi di fronte a un notaio per firmare. Venerdì alcuni parenti anziani avranno bisogno del tuo aiuto oppure ti susciteranno qualche pensiero.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con il piede sbagliato. Lunedì potresti accusare un piccolo calo fisico. Meglio avere prudenza e, se necessario, fare un piccolo controllo medico. Mercoledì Giove tornerà di nuovo attivo: ottima notizia! Sabato sarà indispensabile rallentare i ritmi e riposare un po’ di più.

Vergine

Lunedì si apriranno davanti a te orizzonti lontani. Martedì le stelle ti inviteranno a prepararti al nuovo con fiducia e coraggio, perché potrebbe regalarti belle soddisfazioni. Giovedì sarai impegnato in alcune questioni pratiche, legate a un’eredità.

Bilancia

Lunedi potrebbero esserci novità interessanti in amore. Martedì, invece, le stelle ti inviteranno a studiare un piano valido per affrontare al meglio una certa situazione. Domenica avrai bisogno di estrema cautela in amore, perché correrai il rischio di diventare troppo geloso e possessivo.

Scorpione

Lunedì sarà indispensabile avere molta prudenza ed evitare di compiere passi falsi. Martedì potrai andare a caccia di alleati. le stelle ti daranno una grande mano a trovare le persone giuste. Venerdì avrai un intuiti sorprendente: dovresti assecondarlo, perché non sbaglia mai.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì sarà contraddistinto da un’incredibile passionalità, mentre martedì ti sentirai alquanto irrequieto. Dovrai sforzarti di mantenere la calma. Sabato qualche Sagittario potrebbe innamorarsi di punto in bianco.

Capricorno

Lunedì le stelle favoriranno le imprese di famiglia, le attività in proprio. Martedì si preannuncia una giornata importante per chiudere alcuni affari vantaggiosi all’estero. Domenica le stelle potrebbero riservare un incontro stuzzicante a chi è in cerca della dolce metà.

Acquario

Lunedì sarà una giornata un po’ nervosa. Nel corso della giornata potrebbero nascere tensioni in famiglia. Giovedì potrebbe spuntare l’opportunità inaspettata di una trasferta all’estero. Domenica, invece, un ex potrebbe farsi vivo. Se così fosse, sforzati di ascoltarlo, senza andare su tutte le furie.

Pesci

Lunedì sarà una giornata molto promettente chi vorrà fare uno scatto di carriera o partecipare a un concorso importante. Martedì invece potresti essere coinvolto in un duro braccio di ferro che richiederà calma e concentrazione. Sabato sarà la giornata giusta per staccare la spina a concederti un piccolo viaggio di piacere.