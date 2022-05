Oroscopo domani Paolo Fox, 9 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, lunedì 9 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 9 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un periodo davvero molto importante che ti consentirà perfino una crescita significativa a livello personale e spirituale. Se fino a ieri eri convinto di non potercela fare, soprattutto nel lavoro, d’ora in avanti ti sentirai più forte e determinato. E nelle settimane successive sarai ancora più energico e ambizioso.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani finalmente ti libererai dell’opposizione di Giove: tornerà la voglia di fare. Ti converrà fermarti e provare a fare un’analisi accurata di tutte le tue relazioni e novità della tua vita. Questo perché da un paio di mesi stai avendo molte tensioni con l’ambiente circostante e adesso fatichi a mantenere il tuo ruolo, sia nel lavoro che in amore. Sono molti i nati in Vergine che da diverse settimane hanno iniziato a fare una sorta di revisione di tutta la loro esistenza.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani comincerà un periodo caratterizzato da un profondo nervosismo, da ansia e una tensione crescente che non dovrai assolutamente riversare in amore. Già da un po’ stai avendo problemi, hai dovuto affrontare una difficoltà personale pesante o un cambiamento drastico nel lavoro. Non ti aspettano blocchi impossibili da superare, ma avrai bisogno di determinazione e prudenza.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani ti converrà fare un po’ di attenzione in più, per via di una Luna in aspetto contrario. Cerca di evitare le discussioni inutili e mantieni la calma, se non tutto filerà liscio. Per il resto, sta per iniziare una settimana che si prospetta interessante. Non ci saranno novità eclatanti, ma ti sarà possibile conservare i piccoli o grandi risultati che hai ottenuto negli ultimi tempi.