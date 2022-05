Oroscopo Paolo Fox domani, 9 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 9 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 9 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un periodo particolarmente significativo, caratterizzato da grandi imprese che dureranno a lungo e che ti porteranno lontano. Qualche Sagittario ha già le idee chiare e sa già cosa andrà a fare nei prossimi mesi. Ci sarà un vero e proprio risveglio che potrebbe riguardare l’amore, la famiglia e il lavoro. È tempo di agire, anche in amore. Maggio sarà un mese di grandi chiarimenti.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani e nei giorni seguenti servirà particolare cautela, specie in amore e in famiglia. Maggio è un mese contraddistinto da scelte importanti, ma anche da grosse tensioni in casa, da problema nel lavoro che ti metterà a dura prova. Sarà importante, però, non riversare questa agitazione nel rapporto di coppia, non trincerarti dietro un silenzio che potrebbe risultare pesante per chi ti sta vicino.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani Giove tornerà favorevole. Già dalle prossime ore cominciare a vedersi i primi risultati e aumenterà la voglia di amare. Ricordati, però, che dovrai cercare la via dei compromessi, trovare un accordo e non puntare su tutto e nulla. Tu detesti le mezze misure, ma se desideri un cambiamento importante nella tua vita, dovrai cercare un compromesso intelligente.

Oroscopo domani: Pesci

Domani comincerà una settimana che potrebbe portarti qualche piccolo malumore. Dovrai impegnarti per non lasciarti sopraffare dai tuoi bassi, non sprecare tempo ed energia per rivalerti di qualche torto subìto. Cerca di non perdere di vista le grandi opportunità che arriveranno e, soprattutto, fai progetti in vista del prossimo autunno e inverno.