Oroscopo domani Paolo Fox, 16 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox lunedì 16 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 16 maggio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Legge il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai contare su una splendida Luna nel cielo dell’amico Sagittario, per affrontare la giornata con forza e vitalità. Fa solo in modo che questa energia non sconfini in troppo impeto. Non imporre le tue idee agli altri o finirai per innervosirli!

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani il Sole nel segno ti regalerà una buona dose di vitalità e una enorme capacità di azione. Sfrutta questo momento per recuperare terreno in amore, in vista del prossimo mese. A giungo, infatti, la tua protettrice Venere approderà nel segno e aiuterà a risvegliare i sentimenti.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani, con Giove finalmente attivo, avrai modo di portare avanti questo recupero significativo. Man mano che passeranno i giorni, ritroverai sempre più forza, idee, entusiasmo di fare cose nuove, di lanciarsi in progetti ambiziosi. Anche le situazioni rimaste bloccate finora, cominceranno a poco a poco a risolversi. La Luna in opposizione, però, potrebbe portare alcuni momenti di nervosismo: sii prudente!

Oroscopo domani: Cancro

Domani potresti sentirti ancora afflitto da una profonda agitazione interiore. Da settimane qualcosa non va nel lavoro. Stai facendo i conti con una strana apatia o sei deluso per una decisione presa e di cui ti sei pentito. Il fatto è che tutto va avanti con una lentezza snervante che fatichi a sopportare. Anche in amore stai vivendo giornate di alti e bassi pericolosi.