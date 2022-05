Dal 30 giugno 2022, parte l’obbligo del POS in tutti i negozi. Chiunque deve essere libero di pagare come meglio crede. Inoltre, limitando i contanti, si può contrastare anche l’evasione fiscale.

Quest’obbligo è stato già fatto nel 2016, ma non è andato a buon fine, ma dal 30 giugno sarà di nuovo in atto. La data prevista prima era il 1 gennaio del 2023, per poi essere anticipata di 6 mesi.

Il POS è un dispositivo elettronico, conosciuto anche come terminale, che permette di pagare con carte di credito, carte di debito o prepagate. Esistono vari tipi di POS, ma il più utilizzato è quello contactless, molto più funzionale e comodo che può essere utilizzato per ogni esigenza.

Con alcuni tipi di POS, basterà solo avvicinare la carta al dispositivo per avviare l’operazione, molto più facile e veloce. Per una certa soglia, non c’è bisogno neanche del PIN, la transazione si avvia automaticamente.

POS, ecco quando possono scattare le multe: “attenzione”

Come abbiamo già detto dal 30 giugno ci sarà un decreto legge che obbliga a tutti gli esercenti di avere un POS a disposizione. Da questa data, è prevista una sanzione di 30 euro per chi non ne possiede uno. Questa sanzione è aumentata del 4% per chi si rifiuta di far pagare con carte di credito, carte di pagamento, prepagate, e, in genere, mezzi di pagamento elettronici.

La sanzione vale per tutte le persone che già dovrebbero accettare carta e bancomat con un POS, cioè tutti i commercianti, ma anche professionisti come medici o avvocati.

Anche se sembra un’ottima cosa, queste sanzioni saranno molto complicate da fare. Infatti è il cliente che deve denunciare l’esercente che non è un grado o non vuole far pagare con il POS. Non c’è quindi un modo certo affinché questi obblighi vengano seguiti, bisogna solo sperare nel buon senso del cittadino.



Inoltre, non avendo metodi di pagamento digitali, che sono molto sviluppati in questo periodo, potrebbe anche andare a discapito loro, perdendo la vendita, dato che ormai, molte persone non escono con contanti ma solo con la carta di credito.