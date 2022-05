Da più di qualche anno, sopratutto con l’avvento del web, la correlazione del cibo sullo stato di salute delle persone è risultato ancora più evidente ed effettivo: di fatto il detto siamo ciò che mangiamo non è così distante dalla realtà. Anche se noi italiani siamo estremamente legati al concetto di cibo “tradizionale”, che spesso risulta anche salutare (non è un caso che la nostra popolazione risulti essere tra quella più longeva in Europa, e la seconda al mondo dopo il Giappone). “Fare la spesa” fa parte delle abitudini della maggior parte di noi, anche se in tantissimi non comprano “tutto” ogni giorno, e proprio alcuni alimenti fondamentali risulta averli sempre in casa. Quali sono i cibi salutari che conviene sempre avere in casa?

Ecco i cibi salutari che dovresti sempre avere in casa: la lista

Olio d’oliva

L’olio d’oliva “normale” o extra vergine risulta essere uno dei condimenti migliori e più poliedrici, salutari della cucina nostrana. Polivalente sia come condimento che come “base” per cucinare.

Patate dolci

Non così diffusa in Italia come in altri paesi, la patata dolce risulta essere ancora più nutriente e ricca di vitamina A rispetto alla tradizionale patata.

Noci

Estremamente salutari, dato che hanno un potere benefico sulla mente, risultando anche particolarmente utili per il loro apporto di sali minerali come ferro, calcio, magnesio, potassio, fluoro, rame, zinco e fosforo.

Spinaci

I preferiti di Braccio di Ferro, sono naturalmente associati al ferro, anche se in realtà contengono anche un eccellente apporto di vitamina A e di acido folico nonchè di luteina.

Zucca

Sia la “polpa” che l’ortaggio sono sempre utili in cucina in quanto contengono un numero importante di vitamine ( vitamina A, vitamina C, vitamina Esopratutto) che rinforzano il sistema immunitario, oltre al potassio che è indispensabile per la buona salute del sistema muscolare.