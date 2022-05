Oroscopo domani Paolo Fox, 21 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, sabato 21 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 21 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà d’aiuto non stancarsi troppo, riposare un po’. La Luna sarà in opposizione e potrebbe suscitare in te piccoli disagi che andranno assolutamente tenuti a bada. Nulla da temere! Hai un bel cielo nel complesso, ma il fatto di aver ritrovato molta energia e sicurezza in te stesso potresti sentire la voglia di mettere in dubbio alcuni rapporti o scatenare qualche discussione inutile.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani continuerà questa importante fase di recupero iniziata quando Giove ha traslocato in Ariete. Finalmente potrai recuperare dal punto di vista economico e sarebbe il caso di impegnarsi di più anche in amore. Avere avuto Venere opposta per settimane potrebbe aver raffreddato la relazione. Anche i single o chi si sente solo avrà modo di recuperare.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani e dopo domani dovresti cercare di stare tranquillo, nonostante il periodo particolare che stai vivendo. Quando, però, si stanno vivendo molti contrasti, si deve affrontare una battaglia è ancora più importante mantenere una certa calma. In questo periodo molti nodi stanno salendo al pettine per essere sciolti. Occhio all’amore, soprattutto se il partner è distante!

Oroscopo domani: Scorpione

Domani e domenica dovresti tenere sotto controllo i tuoi alti e bassi e prenderti più cura della forma fisica. Anche se la Luna contraria ti susciterà del malessere, forse perfino un po’ di nervosismo, sforzati di non cedere al malumore incalzante. Hai un buonissimo oroscopo, l’amore sta procedendo a gonfie vele. Le storie nate in aprile o nei precedenti avranno buone chance di durare a lungo.