Allarme zanzare in Italia: ecco tutti i rimedi naturali per allontanarle da casa

Le zanzare in Italia sono sempre più numerose e agguerrite. E noi come possiamo difenderci dal loro attacco? Questi insetti piccolini sembrano quasi invincibili, nonostante tutti gli accorgimenti che vengono usati dalle persone per non farle comparire, quasi si moltiplicano. L’ultima variante arrivata in Italia è la zanzara coreana che pare resista alle basse temperature.

Per fortuna, dai controlli che sono stati fatti la zanzara non trasmette il virus del Covid-19 ma è comunque portatrice di infezioni e altri virus più pericolosi. Ciò che possiamo fare noi è quello di utilizzare dei metodi che possano tenerle il più lontano possibile dalla nostra casa e che ci lascino vivere all’aperto quando la stagione ce lo permette.

Allarme zanzare in Italia

L’allarme zanzare in Italia riguarda soprattutto la comparsa già dall’anno scorso della zanzara coreana, la quale sarebbe una variante che arriva appunto dai paesi asiatici. Ha le dimensioni più piccole della zanzara tigre ma a quanto pare resiste senza problemi anche alle temperature più fredde come quelle autunnali o primaverili.

Può causare l’encefalite giapponese che riporta gravi danni al sistema immunitario, cognitivo e neurologico. Al momento non sono stati registrati casi di encefalite in Italia, in quanto per il momento si è registrata la presenza solo in nord Italia ma è prevista la diffusione presso l’intero territorio italiano. La sua caratteristica è quella di essere molto aggressiva e infatti punge indifferentemente sia durante il giorno che durante la notte. Per questo dobbiamo fare molta attenzione ed evitare di creare un terreno fertile per la sua proliferazione.

Come possiamo difenderci dalla presenza delle zanzare

In commercio esistono molti strumenti efficaci per contrastare la comparsa in casa delle zanzare. Per iniziare possiamo elencare le zanzariere: sono dei telai che vengono applicati alle finestre e alle porte con una fitta rete di ferro che impedisce l’entrata non solo alle zanzare ma anche agli altri insetti. Sono efficaci fino a un certo punto perché le zanzare essendo piuttosto piccole possono entrare non appena apriamo la porta o nelle fessure che possono creare a seguito dell’usura.

Esistono poi degli strumenti capaci di catturare le zanzare e ucciderle. Si possono appendere al muro, posizionarli a terra o usarli come se fossero una racchetta. Sono piuttosto efficaci e attirano le zanzare uccidendole all’istante. Purtroppo questi aggetti risultano alquanto fastidiosi ai nostri animali domestici che potrebbero spaventarsi ogni volta che un insetto viene ucciso.

Le profumazioni e i braccialetti non fanno granché. Se sono presenti in gran quantità le zanzare non si preoccupano di beccarci. Funzionano invece le creme, gli spray e le salviette umidificate perché rilasciano un odore particolarmente fastidioso agli insetti. Però non dobbiamo dimenticarci nessuno spazio libero! Risulta efficace anche l’olio di neem ma purtroppo l’odore non è dei più gradevoli.

Ma il rimedio più efficace è quello di eliminare qualsiasi ristagno di acqua presente in casa e in giardino così da evitare che nascano nuove zanzare. Questo accorgimento diminuirà di molto la presenza delle zanzare e assicurerà una miglior vita a tutta la famiglia, compresi i nostri animali domestici.