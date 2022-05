La lealtà è un odooei tratti più apprezzati ma anche uno di quelli più “richiesti” in tutti i rapporti interpersonali, che siano lavorativi, sentimentali o familiari. Siamo tutti alla ricerca di lealtà così da non essere “traditi” e presi alla sprovvista magari quando abbiamo più necessità e fiducia. Alcune persone sono leali per principio, mentre altre, in maniera più o meno evidente sono decisamente più arriviste e subdole: gli sleali sono più diffusi di quanto non si possa pensare ma in molti casi alcuni segni riescono a “mascherare” questo tratto in maniera piuttosto accurata. Ecco gli sleali per eccellenza dello zodiaco.

Attenzione ai segni più sleali dello zodiaco. Sono questi 3!

Acquario

Non “intende essere sleale” ma fondamentalmente può farci poco: se in amore sono piuttosto affidabili, in altri contesti sono fortemente condizionabili da situazioni che possono dar loro vantaggio ad esempio in ambito economico. In questo caso Acquario non si fa problemi ad “tradire” le persone che gli sono intorno con incredibile facilità.

Bilancia

Raramente si sbilanciano, ma riescono comunque ad apparire “sleali” perchè normalmente illudono chi hanno vicino con un’aria affidabile e una parlantina matura e rassicurante. In realtà Bilancia è un segno che banalmente, pensa sempre prima a se stesso, e per fare ciò non si fa troppi problemi a sfruttare le situazioni che il contesto di turno gli presenta.

Ariete

E’ lo sleale più tollerato perchè fortemente impulsivo. Ha un senso morale decisamente elevato ed importante, ma tende ad annoiarsi molto presto delle persone. Ecco perchè a volte si vede “costretto” a voltare le spalle, anche senza reali motivazioni.