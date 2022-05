Il cambio Euro-Sterlina è tra i più popolari e scambiati in Europa dato che riguarda appunto, due grandi economie.

La valuta, viene determinata da molti fattori, come la stabilità del governo, eventuali problemi all’interno di un paese, il numero e la disponibilità all’investimento delle aziende e dei privati. Euro-sterlina, ossia EUR/GBP è rappresenta simbolicamente il valore di scambio sul mercato internazionale delle valute. Euro è la valuta base, mentre la Sterlina è definita come valuta quotata.

Quant’è il cambio euro-sterlina? La risposta sconvolgente.

Prima di vedere quanto vale oggi il cambio euro-sterlina, vediamo dove conviene fare questo cambio. Ovviamente può essere fatto sia in Italia che in Inghilterra, a seconda di dove ci fa più comodo. C’è da dire però, che farlo in Italia, non conviene molto. Il cambio può essere fatto, sia in Posta, sia in Banca ma in tutti e due i casi c’è da pagare una commissione molto alta e lo scarto.

In Inghilterra invece, questo scambio si può fare all’aeroporto, nei negozi specifici ma anche nei negozi di souvenir, che si trovano per la città.

In questi negozi di souvenir, vale di più fare il cambio, perché hanno una commissione fissa e non si pagano gli scarti.

Anche se facciamo questi accorgimenti, se cambiamo un euro con una sterlina, ci andiamo sempre a perdere, perché quest’ultima vale di più. Oggi un euro vale 0,84 sterline. Con ciò intendiamo che con una sterlina, non avremo una sterlina intera ma solo un po’ di più di mezza sterlina. Mentre con una sterlina possiamo avere 1.15 euro, quindi più di un euro. Sono questo ci fa capire che è molto sfavorevole verso l’euro e non conviene molto.

Quindi da una parte è meglio aspettare a fare determinati cambi, ma se è urgente, l’unica cosa da fare è andare a cercare in giro per la città, questi negozi di souvenir per risparmiare qualcosina.