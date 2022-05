Vi è un limite talvolta sottile e non sempre percepibile tra il coraggio e l’incoscenza: alcune persone sembrano praticamente l’opposto della prudenza in quanto a temperamento e non diranno mai no a una sfida, sopratutto se risulta essere difficile. Solitamente la prudenza sopratutto in età adulta prende il sopravvento sulla spericolatezza ma anche da “grandi” molte personalità sono a dir poco spericolate. Andare oltre i propri limiti e magari “spostare l’asticella” sempre un po’ più in la. Anche lo zodiaco evidenzia con relativa facilità quali sono i segni più spericolati e temerari dello zodiaco.

I segni più spericolati dello zodiaco sono questi 3. Li conosci?

Leone

Non è un’imprudente, ma allo stesso tempo non è uno che ama una pianificazione troppo accurata e ricercata: Leone non si sottrae facilmente quando c’è da scoprire e sapere in senso generale. Risulta apparentemente difficile da gestire dalla maggior parte delle persone differenti da questo segno, ma è un “genuino” in tutto e per tutto.

Sagittario

Il “ribelle” dello zodiaco per eccellenza, detesta la routine e le poche novità che la vita solitamente pone loro davanti. Si riposa il meno possibile ed è pronto a gettarsi a capofitto nelle avventure, maggiori sono le difficoltà e più sono gli stimoli che prova. Non si spaventa facilmente, anzi.

Ariete

Niente pianificazione e pensieri troppo profondi: quando c’è da rimboccarsi le maniche Ariete conosce la “via diritta” e sa perfettamente come ottenere risultati, anche a costo di spendere un importante esborso di energie. Non è assolutamente ottuso, visto che segue una propria pianificazione.