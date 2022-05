Questa bevanda altera i valori del sangue, ecco come evitarla

Questa bevanda altera i valori del sangue facendo salire il livello degli zuccheri, per cui dobbiamo cercare di evitarla. Quando le temperature si alzano, all’approssimarsi dell’estate, siamo sempre più propensi a bere delle bevande che all’apparenza paiono dissetanti ma in realtà nascondono molte insidie. Una fra queste è la Coca-Cola. Purtroppo la bevanda piace sia a grandi che a bambini e a volte viene bevuta in quantità esagerata tanto da causare dei problemi a livello organico.

Più volte si è parlato nei tabloid dell’effetto dannoso del consumo esagerato della bevanda causato perlopiù dalla caffeina e dal sciroppo di glucosio, il quale è presente in molte altre bibite ma anche nelle merendine di tipo industriale. Lo sciroppo di glucosio, infatti, viene usato come dolcificante e visto il prezzo conveniente viene utilizzato in quasi tutti i prodotti confezionati dolci.

Solo dopo essere trascorsi 15 minuti dall’aver consumato la Coca-Cola, all’interno del nostro corpo si manifestano i primi effetti negativi. Tali effetti vanno a riversarsi prima nell’intestino e nello stomaco e poi attraversa l’intera estensione del nostro organismo per mezzo del flusso sanguigno colpendo gli altri organi e i tessuti.

La bevanda che altera i valori del sangue e i suoi effetti

Una lattina di Coca-cola apporta un quantitativo di zuccheri pari a 10 cucchiaini. Capiamo, dunque, come questa bevanda altera i valori del sangue soprattutto in termini di glicemia. E, infatti, il pancreas reagisce quasi subito producendo l’insulina, in quanto è necessario sintetizzare gli zuccheri affinché vengano distribuiti come fonte di energia.

Solo che questa fonte di energia è fin troppo esagerata e viene quindi immagazzinata sotto forma di deposito adiposo: ovvero cresce la pancia e si formano quegli inestetismi come la cellulite che tanto odiamo. Dieci cucchiaini di zucchero sono più di quanto dovremmo consumare al giorno e oltrepassa di molto la soglia consigliata.

La caffeina, la dopamina e i nutrimenti

Ma non dimentichiamoci della caffeina! Sappiamo bene che la sostanza è un eccitante che altera la pressione sanguigna facendola salire all’improvviso. I recettori del sonno sono bloccati perché la caffeina in circolo tiene svegli tutti. E questa situazione va ad aggiungersi magari, alla tazzina di caffè che abbiamo più volte consumato durante il giorno.

La caffeina è anche una sostanza che crea dipendenza perché attiva la dopamina. La dopamina è responsabile del buonumore per cui ci induce a credere di essere più felici bevendo la Coca-Cola. Questo è un effetto passeggero, però. Infatti, una volta terminato l’effetto cadiamo in una situazione contraria di tristezza. L’altalenarsi di sensazioni non fa bene alla nostra mente perché ci rende instabili a livello emozionale.

Per terminare il processo dell’assunzione della bevanda vengono eliminate sostanze nutritive come zinco, magnesio e calcio, indispensabili per coadiuvare tutte le funzioni del nostro organismo. Per concludere, invece di bere la Coca-Cola scegli delle tisane o degli estratti di frutta fai da te: sono naturali, energizzanti e ricchi di nutrienti essenziali. Hanno lo stesso potere dissetante – pensa all’acqua e limone o alla menta – e possiamo avere maggior controllo sull’apporto giornaliero di zuccheri.