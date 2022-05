Con la primavera e l’estate alle porte, si tende a riempire il balcone con tanti fiori. Ma non tutti possono essere collocati li, soprattutto se c’è tanto sole che potrebbe rovinare la pianta o addirittura farla morire in poco tempo. Vediamo però quali sono le piante che non temono il sole.

Ecco l’elenco delle piante che resistono al caldo e al sole

Tra le piante più resistenti al sole, c’è la Gaillardia. Questa pianta resiste al sole ma può vivere anche nei climi più freddi.

La sua resistenza è tale che i fiori recisi si mantengono vivi per diverso tempo.

Abbiamo poi la stella egiziana o Pentas. É una pianta che ama il caldo ed ha bisogno di temperature tipiche dell’estate per fiorire.

Un’altra soluzione da considerare è il geranio, che ama la luce diretta del sole e non muore a stretto contatto con esso. Questa pianta molto colorata può colorare e decorare il vostro balcone, per tutto il periodo estivo.

Anche il gelsomino azzurro, può vivere ad una temperatura di oltre 40 gradi. Infatti è ideale per gli spazi esterni esposti alla luce diretta del sole per molte ore al giorno.

È degno di nota anche il Rincospermo, conosciuto anche come falso gelsomino. Il quale fiorisce molto bene, se coltivata in ambienti soleggiati a ridosso di mura o gazebi. Questa pianta però, ha bisogno di molta acqua, quindi non bisogna dimenticarsi di innaffiarla.

Sui balconi spesso, vediamo anche la Bouganvillea. Questa è una pianta che si adatta molto bene al clima caldo. Si deve infatti posizionare in spazi che ricevono la luce del sole diretta per diverse ore al giorno, altrimenti la pianta non produce fiori ma solo foglie.

Tra le piante che resistono al sole e che non hanno bisogno di molta acqua, quindi perfette per chi non ha molto tempo troviamo il Cactus. È una pianta grassa e quindi facile da curare. Non richiede particolare manutenzione e deve essere innaffiata solo una volta al mese. Ovviamente di cactus, ne esistono di molteplici varietà, di vari colori e varie forme geometriche.

Un’altra pianta che non ha bisogno di molte cure è la Dracena marginata. Si presenta con Delle foglie verdi, a firma di spada. Si adatta molto bene alle alte temperature e resiste molto bene anche alla siccità. Se c’è poca luce ha bisogno di essere innaffiata ogni 3 settimane.