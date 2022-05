Il modo di relazionarsi verso le altre persone può essere più o meno “genuino”, ma indubbiamente riflette prima o poi in modo chiaro come è la nostra percezione nel mondo. Una personalità egocentrica ed egoista ad esempio avrà sempre la tendenza a “mettersi al centro del mondo”. E’ solo un esempio, ma anche il semplice “apparire più o meno” accomodanti ed ospitali è solitamente percepito come un biglietto da visita importante. Non significa necessariamente essere scortesi e maleducati, come risulta evidente anche dalla seguente “mini lista” con i segni meno ospitali dello zodiaco.

Ecco i segni meno ospitali dello zodiaco. Attenzione, clicca qui!

Vergine

Molto gentili e dei veri esperti dei rapporti sociali, risultano essere relativamente poco ospitali. Com’è possibile? Sostanzialmente perchè non ama essere incoerente e prima di “aprirsi” agli altri deve essere assolutamente sicuro della “qualità” della persona che ha di fronte. Questo atteggiamento tuttavia spesso viene percepito come un po’ troppo arrivista.

Scorpione

Un altro segno selettivo, ma stavolta dichiaratamente. E’ molto disponibile verso chi rispetta dal profondo, ma è sempre un po’ col “freno a mano tirato” sulle prime. Sopratutto verso chi presenta una diversità caratteriale distintiva rispetto alla loro forma mentis.

Gemelli

Non sfuggono ai rapporti sociali ma preferiscono tenere ben lontani i conoscenti, sopratutto sulle “prime”, preferendo esporre poco la propria famiglia. Non perchè se ne vergogni, ma per una questione di percezione. E’ una personalità che si auto percepisce come sensibile ed “esposta” ed ecco perchè deve trovarsi completamente a suo agio per essere definita ospitale.