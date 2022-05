C’è chi pone particolare enfasi e attenzione a “come viene percepita la propria figura” anche nell’ambito dell’accoglienza, sia dal punto di vista “effettivo” (ad esempio dovendo mettersi a disposizione per ospitare qualcuno per un determinato periodo di tempo) ma anche e sopratutto dal punto di vista della disponibilità “morale”. Le personalità accoglienti sono fortemente portate alla disponibilità e sono quindi solitamente molto ospitali, trovando assolutamente naturale e spontaneo condividere ciò che hanno con gli altri. Quali sono i segni più accoglienti per lo zodiaco?

I segni più accoglienti dello zodiaco, ecco quali sono. Lo sapevi?

Sagittario

Non comprende a fondo il concetto di non condividere, di chiusura e “conservatorismo”: Sagittario è l’anticonformista e naturalmente è disposto alla condivisione, anche verso persone che non conosce bene oppure non conosce affatto. Non si tratta di una personalità ingenua, anzi. Sa valutare molto bene e rapidamente con chi ha a che fare. Ma questo non limita la profonda accoglienza ed umanità che lo contraddistingue.

Bilancia

Bilancia non fa mai pesare se si trova in una condizione di vantaggio, anzi, non tollera affatto le diseguaglianze, e come facilmente intuibile dalla nomenclatura del segno, i disequilibri, sotto ogni punto di vista. Non è nuovo ad atti di beneficienza e quando può, ospita volentieri amici e conoscenti a casa propria.

Acquario

Ama fare gli “onori di casa”, è profondamente orgoglioso di ciò che è e della propria famiglia, ma non è solo una sorta di “specchietto delle allodole” che manda avanti. Acquario è un segno empatico e sensibile e prova grande soddisfazione nel manifestare volontà di accoglienza.