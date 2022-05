Tutti prima o poi siamo portati a dover affrontare avversità, problemi legati ad errori di varia natura, e tutta una serie di fattori che possono inevitabilmente “abbatterci” mentalmente. Ecco perchè poter contare su un supporto costante è fondamentale in molti casi, e anche se siamo soliti affidarci a parenti e amici stretti, non tutti si rivelano per forza di cose adatti per consolarci. Esistono infatti personalità più “compatibili” a svolgere questa funzione. Lo zodiaco riesce a definire i migliori “consolatori”, spulciando tra tutti e 12 i segni zodiacali. Quali sono i segni che hanno una spiccata capacità a consolare con più facilità ed efficienza?

I “consolatori”: quali sono i segni zodiacali che amano consolare il prossimo?

Bilancia

Non è il più altruista tra i segni ma indiscitubilmente prova grande soddisfazione nel “risolvere problemi”. Un po’ come il signor Wolf in Pulp Fiction, si considera una sorta di normalizzatore e “riparatore” di ogni situazione. Non ama essere la “spalla sulla quale piangere” ma è un grande ascoltatore ed è sempre pronto a dispensare consigli utili.

Scorpione

E’ dotato di una profonda sensibilità umana, ma essendo un selettivo, sceglie in maniera accurata chi consolare e chi no. Se si è “fortunati” ad essere tra le grazie di uno Scorpione, questo sarà sempre pronto a venire incontro a chi ha bisogno di supporto.

Pesci

Forse i più sensibili e quindi quasi naturalmente, i più empatici in assoluto. Questo li porta a provare un grande senso di responsabilità a supportare gli altri. Non giudicano mai senza avere delle solide basi e per questo sono considerabili probabilmente i migliori “consolatori” tra i 12 segni dello zodiaco