Il cosiddetto fascino dell’uomo forte, tipologia di persona maschile dall’atteggiamento dominante, concreto e anche un po’ rompiscatole, appare in lieve dismissione, o meglio, non è più universalmente riconosciuto come “positivo” o comunque così degno di nota. E’ innegabile che una larga fetta di uomini continuano, per motivazioni anche culturali a palesare una forma mentis che predilige un atteggiamento volutamente fastidioso, ed indisponente. Per queste personalità risulta essere la maniera migliore o comunque quella più efficace per “ottenere dei risultati”. Quali sono gli uomini più indisponenti dello zodiaco?

Gli uomini più indisponenti dello zodiaco sono questi. Li conosci?

Scorpione

Indisponente tendenzialmente passivo, perchè lo è solitamente solo se “punzecchiato” e messo sotto dal punto di vista emotivo. Tuttavia merita eccome di essere presente in lista perchè prova anche un certo gusto nel manifestare questa indisponenza. E’ sempre lui ad avere l’ultima parola in tal senso..

Cancro

E’ un uomo tendenzialmente infantile quindi anche una reazione di lieve entità tende ad assumere connotati estremamente fastidiosi. Rispetto a Scorpione è quindi meno “programmato” in quanto a indisponenza ma questo non lo esenta dalle proprie responsabilità. E’ sopratutto nei contesti lavorativi che dimostra il “peggio” di se sotto molti punti di vista

Leone

Insistente, supponente e fastidioso, in una sola parola, indisponente. Pur rendendosi sempre conto nei contesti dove si trova, non riesce a fare a meno di essere particoalrmente fastidioso e anche decisamente chiacchierone. Leone ha una personalità spesso ingombrante e logorante a tratti.