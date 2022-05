Indifferentemente dalla nostra disponibilità di verde, chiunque risulti appassionato di giardinaggio deve fare i conti con diverse tipologie di flora ma anche di fauna: allo stato selvatico sono numerosi i fattori che influscono sulla vita delle piante, e tra questi spiccano proprio gli animali. Se molti sono benefici (basti pensare alle coccinelle), tantissimi altri invece compromettono il ciclo vitale delle nostre piante, anche in modo importante. I gechi, ossia una delle tipologie di rettili più comuni in tutto l’emisfero occidentale, risultano essere spesso “ospiti” delle case.

Cosa sono?

Si tratta di piccoli rettili che fanno parte della famiglia dei sauri, particoalrmente diversificata ed adattata anche ai contesti urbani e “casalinghi” a dir si voglia. Anche se ha un’apparenza tranquillaa, ha doti di grandi rapidità e capacità di adattamento, e tende ad essere molto territoriale. Essendo un “parente stretto” delle lucertole comuni, il geco si nutre sopratutto di piccoli insetti e ragni, ecco perchè spesso “ce lo ritroviamo in casa”, sopratutto quando le condizioni atmosferiche sono particolarmete avverse (ad esempio di notte, e quando c’è maltempo). Trattandosi di animali a sangue freddo, hanno bisogno di fonti di calore, oltre ad un approvvigionamento costante di insetti.

La notevole capacità di attaccare le proprie zampe a quasi qualsiasi superfice lo rende anche incredibilmente interessante dal punto di vista “scientifico” ma alcune persone lo considerano piuttosto sgradevole.

I gechi fanno male all’ecosistema del tuo balcone? Scopriamo la verità

La risposta è molto semplice, ed è negativa, anzi il gechi essendo ghiotti di insetti non sono assolutamente pericolosi ne per gli esseri umani, ne tantomeno perle nostre piante. Non è un caso che in diverse culture la “comparsa” di questo animale viene considerata segno di buona fortuna.

Trattandosi di piccoli animali tuttavia può essere decisamente importante sapere come allontanarli, avendo cura di farlo in modo naturale e assolutamente non violento. Ad esempio un modo molto semplice e spruzzare sull’animaletto un po’ d’acqua per “costringerlo” ad allontanarsi, visto che questi animali non amano il contatto con l’acqua.

Ad esempio una pianta considerata “rimedio naturale” contro i gechi risulta essere l’aglio in spicchi: basta mantenere uno spicchio in corrispondenza delle zone di “passaggio” del geco.