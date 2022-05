Oroscopo domani Paolo Fox, 29 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, domenica 29 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 29 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrebbe batterti il cuore per qualcuno. Stai vivendo un gran bel momento in cui potresti realizzarti a livello professionale. E questo vale sia per i dipendenti, sia per i liberi professionisti. Anche in amore sarà possibile ritrovare la felicità. Se hai al tuo fianco una persona sbagliata, troveri la forza di iniziare a guardarti attorno.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani mattina la giornata sarà molto promettente, ma con il trascorrere delle ore potrebbe guastarsi. Dal pomeriggio in poi potresti vivere qualche momento di disagio, piccole tensioni. Qualcuno avrà solo bisogno di stare un po’ per i fatti suoi. Negli ultimi tempi una sgradevole sensazione che gli altri sparlassero di te ti ha rabbuiato un po’. In amore ancora non si intravede un vero recupero, ma molto presto sarà possibile.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani pomeriggio starai un po’ meglio, grazie alla Luna in aspetto favorevole. È probabile però che dovrai prendere decisioni importanti, forse fare qualche rinuncia. Occhio a non polemizzare troppo, anche se ti troverai in situazioni poco serene. Cerca anche di recuperare a livello fisico, prenditi cure di te, perché gli ultimi giorni ti hanno stancato parecchio.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani mattina la Luna sarà ancora opposta, poi nel pomeriggio cambierà e tu potrai iniziare a sentirti meglio. Purtroppo il rischio che correrai sarà quello di portarti dietro alcune polemiche nate venerdì scorso! Cerca di fare attenzione! Forse dovresti solo imparare a farti scivolare le cose addosso, ad andare oltre le polemiche e non restare arrabbiato per giorni interi.