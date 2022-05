Oroscopo Branko settimana dal 30 maggio al 5 giugno 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 30 maggio al 5 giugno 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Maggio sta per cedere il passo al mese di giugno. Quali novità entusiasmanti o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà benissimo. Lunedì, infatti, la Luna nuova nel segno dell’amico Gemelli ti regalerà voglia di amare e tanta passione. Martedì potresti firmare un contratto importante, mentre mercoledì occorrerà cautela. Potresti accusare un piccolo calo fisico: occhio allo stomaco!

Toro

Lunedì potresti chiudere o portare avanti un affare interessante. Mercoledì qualcuno riuscirà a firmare un contratto, mentre sabato dovrai avere particolare prudenza in famiglia. Nel corso della giornata potrebbero nascere tensioni con tua madre o con la sorella.

Gemelli

Martedì gli astri, la Luna fra tutti, ti regaleranno amore e fortuna. Mercoledì sarà la giornata giusta, se da tempo hai in mente di fare un investimento in banca. Le stelle ti daranno una mano. Domenica potrebbero arrivare notizie importanti!

Cancro

Lunedì dovrai seguire il tuo intuito e mettere a riposo la ragione. Mercoledì sarai popolare e carismatico come non mai. Potrai riscuotere moltissimi consensi. Sabato si preannuncia una giornata molto proficua. Potresti chiudere una trattativa importante che ti regalerà soldi inaspettati.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì le stelle ti organizzeranno un incontro importante. Mercoledì avrai bisogno di molta pazienza per affrontare i capricci dei figli. Non perdere la calma! Mercoledì una donna del passato potrebbe piombare nella tua vita di punto in bianco.

Vergine

Lunedì ti converrà andare via da un posto o da qualcuno che ti renderà particolarmente nervoso. Martedì alcuni nati in Vergine potrebbero accusare un calo fisico. Sarebbe meglio fare un veloce check-up medico. Venerdì sarà una giornata interessante per attrarre nuovi contatti.

Bilancia

Martedì ti sveglierai con un’incredibile voglia di evadere dalla vita di ogni giorno e dai suoi problemi. Mercoledì una Luna storta ti renderà nervoso, affaticato o ti provocherà qualche fastidio. Sii prudente. Giovedì l’ex coniuge potrebbe cercarti per discutere. Meglio mantenere la calma.

Scorpione

Lunedì si preannuncia una giornata molto stuzzicante. Chi è innamorato potrebbe raggiungere una sorprendente intesa fisica con il partner. Mercoledì si apriranno davanti a te nuovi, promettenti orizzonti. Giovedì servirà molta cautela in amore, per non cedere alle provocazioni.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana comincerà decisamente male. Lunedì, infatti, dovrai fare i conti con un novilunio stressante. Meglio fare molta attenzione. Giovedì sarà una giornata proficua per portare avanti gli affari. Domenica potresti essere travolto da un’ondata di passione.

Capricorno

Lunedì sarà indispensabile controllare bene le carte, prima di firmarle. Mercoledì qualcuno ti sfiderà in amore: cerca di avere molta prudenza. Sabato qualcuno sarà impegnato a operare alcune spartizioni, delle divisioni di soldi o di beni.

Acquario

Lunedì ci sarà un bellissimo novilunio d’amore. Mercoledì gli astri avranno in serbo per te nuove opportunità di lavoro da cogliere al volo. Venerdì sarà una giornata importante. Un nodo, particolarmente intricato, potrà finalmente sbrigliarsi.

Pesci

Lunedì le stelle ti inviteranno a dialogare con i figli, se qualcosa non andrà. Martedì potrebbero esserci piccoli contrattempi da affrontare, guasti e lavora in casa. Non ti innervosire! Venerdì si preannuncia una giornata all’insegna di flirt eccitanti, passioni travolgenti.