Oroscopo Paolo Fox settimana dal 30 maggio al 5 giugno 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 30 maggio al 5 giugno 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Il mese di maggio sta per passare il testimone a giugno. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana si preannuncia molto interessante. Lunedì potrai contare su un bellissimo novilunio che ti porterà a vivere belle emozioni in più. Mercoledì e giovedì potresti sentire un po’ di stanchezza o di nervosismo. Servirà prudenza. Weekend entusiasmante all’insegna dell’amore e dei nuovi incontri.

Toro

La settimana ti consentirà di cominciare a recuperare una migliore stabilità materiale e affettiva. Mercoledì e giovedì saranno due giornate interessanti. Dovresti approfittarne per darti da fare, metterti in gioco. Se sei single da tempo, potrai iniziare a guardarti intorno. Chissà che tu non faccia un incontro interessante proprio in quei giorni! Sabato e domenica potresti sentirti fuori fase o vivere qualche piccolo disagio.

Gemelli

A partire da lunedì le cose andranno già benone. Il primo giorno della settimana, infatti, ti regalerà uno splendido novilunio nel segno che ti offrirà una spinta in più, nel lavoro e in amore. Particolarmente intrigante il weekend. Sabato e domenica potrai contare su un cielo molto stuzzicante per i nuovi incontri. Sono giornate che ti invitano ad agire, a esporti, farti notare, perché i risultati arriveranno di certo.

Cancro

La prossima settimana ti aiuterà a recuperare, almeno parzialmente. Finalmente Venere non è più contrario e questo fatto ti permetterà di risolvere qualche piccola tensione o problema personale che ti ha afflitto in passato. Oltretutto, mercoledì e giovedì potrai contare sul passaggio lunare nel tuo segno: ottima notizia! Se sei coinvolto in un problema legale o economico, muovi con cautela e cerca la strada del compromesso.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà stimolante e ricca di nuove opportunità da prendere al volo, in amore e nel lavoro. Ottima partenza con una Luna frizzantina tra lunedì e martedì. Il meglio però arriverà nel weekend, quando la dama bianca dello zodiaco entrerò nel tuo segno. Sarà un fine settimana all’insegna dell’amore e delle emozioni intense.

Vergine

La settimana comincerà decisamente male. Tra lunedì e martedì dovrai fare i conti con una Luna storta che ti susciterà del nervosismo e molta confusione. Dispute in vista. Per fortuna, mercoledì sarà già passato e tu ritroverai una bella serenità. Mercoledì e giovedì saranno le giornate più interessanti, sia nel lavoro, sia in amore. In amore, se nei mesi scorsi ha vissuto una piccola crisi, potrai recuperare bene.

Bilancia

La settimana partirà con il piede giusto. Lunedì e martedì potrai contare su une bellissima Luna in Gemelli. Forse non ti consentirà a superare tutte le tue difficoltà in 48 ore, ma ti aiuterà a capire cosa è meglio per te, cosa davvero davvero d’ora in poi. Mercoledì e giovedì saranno due giorni a rischio tensioni o discussioni: sii prudente! Fine settimana di recupero.

Scorpione

La tua settimana comincerà con due giornate, lunedì e martedì, abbastanza faticose sul lavoro. Se qualcosa non funzionerà, sarai incoraggiato a fermarti per valutare con attenzione, se necessario cambiare qualcosa. Mercoledì e giovedì saranno due giornate molto più promettenti in cui potrai ritrovare serenità.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana comincerà sottotono. Tra lunedì e martedì dovrai fare i conti con Luna e Sole opposti. Preparati a momenti di nervosismo, cali fisici, forse scontri e polemiche. Dovresti sforzarti di farti scivolare ogni cosa addosso. Punta sul weekend, perché si prospetta particolarmente interessante ed emozionante.

Capricorno

Settimana di alti e bassi, in cui avrai ogni tanto la voglia di buttare all’aria il lavoro e i nuovi progetti. Cerca di usare cautela e portare pazienza. Con Giove ancora in aspetto contrario è meglio procedere in maniera accorta. Mercoledì e giovedì le giornate più nervose: sii prudente! Meglio durante il weekend. Sfrutta questa Venere di nuovo attiva per riappacificarti con una persona.

Acquario

La tua settimana sarà davvero entusiasmante e più andrai avanti, meglio ti andranno le cose, specialmente in amore. Lunedì avrai un bellissimo novilunio che dovresti sfruttare al massimo. In questi giorni hai un desiderio crescente di rivalutare alcune sensazioni o persone del passato. Molto intrigante il weekend: sabato e domenica le stelle potrebbero riservarti incontri particolari.

Pesci

La settimana partirà con molte tensioni e momenti di nervosismo. Lunedì ci sarà un novilunio che metterà a dura prova la tua calma interiore. Servirà particolare prudenza tra lunedì e martedì. Non lasciarti sopraffare dal nervosismo e dalla fretta di risolvere le situazioni. Molto meglio mercoledì e giovedì, quando la Luna tornerà favorevole.