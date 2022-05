Tutte le monete possono essere cambiate tra di loro, ovviamente però non tutti i valori sono uguali, dato che una può valere più di un’altra o viceversa. In questo caso, quello che ci interessa è il cambio euro-sterlina.

Come sappiamo, l’euro è la moneta ufficiale di alcuni Stati membri dell’Unione Europea. Infatti, non tutti, ma solo 19 su 27, hanno come moneta ufficiale l’euro.

La Sterlina invece, è quella ufficiale del Regno Unito. È considerata la più antica in assoluto ed è tra le più scambiate nel mondo.

L’euro ha perso circa il 3% contro la Sterlina, quindi è diventata più cara da comprare. Fare il cambio euro-sterlina è importante per chi decide di fare un viaggio nel Regno Unito o per chi commercia con questo paese. Questo cambio, può avvenire sia nel paese residente, sia nell’altro paese.

In Italia, si può effettuare in Posta o in Banca. In questi posti però non conviene molto, perché ci sono da pagare sia i costi di commissione, sia gli scarti, a volte anche molto salati. A Londra invece, il cambio può avvenire in aeroporto, in stazione ma anche nei negozi di souvenir che si trovano in giro per la città.



Neanche in aeroporto o in stazione, conviene molto perché se ne approfittano dato che le sterline servono per qualsiasi cosa. Nei negozi di souvenir invece, conviene molto di più, perché i costi di commissione sono molto più bassi e conveniente.



Ecco quanto vale il cambio euro-sterlina: approfittane subito



Una Sterlina oggi vale 1.18 euro mentre un euro vale sono 0.85 sterline. Questi valori significano che non conviene molto fare il cambio in questo periodo perché con un euro non avremo neanche una Sterlina intera, mentre il contrario si. Questo significa che il cambio è sfavorevole verso l’euro.



Quando si devono fare questi cambi, bisogna sempre aspettare il momento giusto e controllare sempre le varie opportunità.