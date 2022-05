C’è chi è approssimativo in tutto, e chi invece al contrario è alla ricerca della perfezione anche se come dicono in molti, questa appartiene solo a Dio. Questa formazione caratteriale non trova una vera e propria origine univoca, può infatti essere rinconducibile ad una voglia di emergere e farsi notare dal proprio operato, ma può essere anche sintomo di un micro disturbo legato a qualche mania. Oppure, più semplicemente, cercare di ottenere sempre il meglio provoca soddisfazione. Ecco quali sono i perfezionisti secondo lo zodiaco.

Ecco i segni “perfezionisti” secondo lo zodiaco. C’è anche il tuo?

Capricorno

Le responsabilità lo stimolano, infatti tende ad annoiarsi se non viene quantomeno “guidato” a fare qualcosa. Non ha particolari leadership e caratteristiche da leader ma adora sentirsi parte di un progetto. Non è in cerca di “gloria”, ma nasce perfezionista perchè semplicemente, questa attitudine lo fa stare bene, sempre e comunque.

Vergine

Maniacale, l’essere perfezionista rappresenta una sorta di “mini condanna” per i nati sotto il segno della Vergine. Se da una parte li rende assolutamente efficienti e produttivi, dall’altra raramente palesano una vera e propria soddisfazione. Sopratutto perchè restano tendenti alla ricerca della perfezione anche nella vita di tutti i giorni.

Bilancia

Non sono così “fissati” come i Vergine ma interpretano qualsiasi aspetto della loro vita come se fosse all’interno di un meccanismo perfetto. La loro ricerca verso la felicità passa inevitabilmente anche dalla ricerca verso la perfezione. Riescono a regolarsi quasi sempre ma c’è sempre una punta di insoddisfazione nelle loro movenze.