Nessuno li sa, ma ecco 5 trucchi per avere dei gerani rigogliosi

Avere dei gerani rigogliosi sul balcone o nel giardino è un’autentica soddisfazione perché manifestano al massimo il loro splendore. Ma per ottenere questa situazione idilliaca dobbiamo curare e proteggere le nostre piante così che possano crescere e sviluppare una fioritura in sicurezza e in ottima salute, dimostrando tutto il loro vigore.

Per riuscire a ottenere questo risultato dobbiamo seguire 5 trucchetti che ti illustreremo di seguito. Il primo è quello di preparare una base solida in cui mettere a dimora le piante, la seconda concerne la posizione strategica dove possa ricevere il giusto contributo di luce, la terza riguarda l’annaffiatura, la quarta la concimazione e infine la potatura.

Queste semplici regole vanno seguite alla lettera perché dobbiamo assicurare alle nostre piante una situazione pressoché identica a quella che vivrebbe in natura, rispettando le particolari esigenze e le sue necessità. Soprattutto nel momento della fioritura in cui le piante hanno bisogno di tutto il nutrimento possibile per apparire rigogliosi.

1 Prepariamo una base solida

Il terriccio per gerani rigogliosi è una mistura di prodotti che concorre a creare l’habitat ideale per la pianta. In questo senso dobbiamo mescolare assieme sabbia, torba e terriccio per piante fiorite. Alla base metteremo poi un fondo di argilla espansa così da favorire il drenaggio dell’acqua. Tutti i prodotti si possono trovare dal fiorista e andranno assemblati in parti uguali (a parte l’argilla che va deposta per creare un fondo di 10 centimetri).

2 Troviamo la giusta posizione per l’esposizione solare

L’esposizione solare determina la colorazione dei fiori. Se lasciamo la pianta a un’esposizione solare diretta e prolungata nell’arco della giornata potremmo ottenere dei fiori dalla tonalità un po’ sbiadita. Scegliamo allora per non rischiare una posizione in parte ombreggiata così che la pianta possa godere del tepore del sole e della protezione dell’ombra.

3 Quanto acqua dare alle piante per avere dei gerani rigogliosi

I gerani hanno bisogno di più acqua nel periodo del risveglio e durante la fioritura mentre non necessitano di un’annaffiatura frequente quando sono nel periodo di sfioritura e di conseguente riposo. Vanno evitati sempre i ristagni perché le radici sono piuttosto sensibili e rischiano di marcire. Eliminiamo dunque i sottovasi e non esageriamo con il contributo di acqua. Non bagniamo i fiori altrimenti potrebbero rovinarsi.

4 La concimazione ideale per avere dei gerani rigogliosi

La concimazione così come i fertilizzanti sono molto importanti per il benessere della pianta. Armiamoci di prodotti già pronti che possiamo trovare dal fiorista. Una miscela di micronutrienti come potassio, fosforo e ferro sono fondamentali per ottenere dei gerani rigogliosi. Un fertilizzante naturale capace di allontanare insetti, parassiti e batteri lo possiamo ottenere dai fondi del caffè. Basterà mettere la polvere attorno al fiore ma non a contatto con il fusto.

5 La potatura

Al termine della fioritura la pianta va potata così da eliminare i fiori ma anche i fusti e gli steli secchi. In questo modo aiuteremo la pianta a restare in salute ed eviteremo che le parti ormai rovinate possano intaccare quelle sane. Seguendo questi consigli avremo sempre dei gerani rigogliosi.