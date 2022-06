I segni più smielati di tutti, quali sono per lo zodiaco?

Romantici, appiccicosi, zuccherosi, e sdolcinati: almeno una volta nella vita abbiamo conosciuto qualcuno che manifesta in modo molto evidente il proprio affetto, sopratutto nell’ambito sentimentale. Fanno parte di questa categoria indistintamente sia uomini che donne, accomunati da un senso di amore romantico per definizione che sebbene apprezzato dai più, risulta “meno tollerato” da una minoranza. Secondo lo zodiaco i segni più sdolcinati fanno parte di profili specifici, come i seguenti. Quali sono? Ecco la risposta.

I segni più sdolcinati di tutti, quali sono per lo zodiaco?

Sagittario

Non si definisce particolarmente zuccheroso ma ama mettere in evidenza con dei piccoli gesti, parole al momento giusto e regali inaspettati. E’ piuttosto attento a non esagerare ma dall’esterno questa “cura” verso il partner è sia invidiata ma anche genuinamente ritenuta un po’ invadente. Però i diretti interessati si curano poco delle opinioni altrui in merito.

Cancro

Non deve sorprendere trovare Cancro in lista: si tratta forse del più romantico nel senso “effettivo” ed evidente del termine, ed ecco perchè a larghi tratti sembra “vivere” per il partner di turno. Cancro conosce a menadito i bisogni della propria metà ed è disposto a fare di tutto per ricordarlo con manifestazioni di affetto diffuse, sempre e comunque.

Vergine

Anche se può apparire “freddo” per alcuni, Vergine si riscopre mediamente appiccicoso quando è innamorato, e pur non amando la necessità di evidenziarlo nei contesti sociali, diventa “trasparente” e molto affezionato nei confronti del partner. Farlo sentire speciale è una sorta di “missione” che Vergine non dimentica mai di portare avanti.