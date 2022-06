Ogni Stato ha adottato una propria moneta e spesso sono diverse tra di loro, soprattutto come valore. Infatti quando si vuole fare il cambio tra le monete, bisogna considerare il valore della moneta che si possiede e il valore della moneta che si vuole andare a cambiare, che possono più o meno combaciare o una vale più dell’altra o viceversa.

La sterlina, come sappiamo, è la più antica in circolazione ed è la moneta ufficiale del Regno Unito. Alcune sterline d’oro sono anche usate come investimento o semplicemente come collezione, ne esistono infatti, alcune molto rare.



Mentre l’euro è la moneta principale dell’Unione Europea. Non tutti gli stati che fanno parte dell’Unione Europea però, la usano. Infatti, solo 19 su 27 hanno adottato l’euro come moneta ufficiale.



Cambio euro-sterlina, ecco quando non conviene: “attenzione”

Vediamo innanzitutto dove cambiare le monete, che di certo possono essere cambiate sia in Italia che nel Regno Unito. In Italia però è un po’ più complicato e ci vuole più tempo, dato che la Posta o la Banca, cioè i luoghi dove devono essere cambiate queste monete, non hanno a disposizione immediatamente le sterline, quindi si deve prenotare. In realtà, oltre a questa problematica, in questi due posti non conviene molto, dato che si devono pagare le commissioni e delle tasse molto altre, quindi si andrebbero a perdere molti soldi sul totale.

In Inghilterra invece, il cambio può essere fatto sia in aeroporto sia nei negozi di souvenir in giro per la città. In aeroporto, come in Posta o in Banca, non conviene molto perché se ne approfittano dato che non si può fare molto senza aver cambiato la moneta.

Conviene di più invece, nei negozi di souvenir in giro per la città. Qui anche se ci sono le commissioni sono molto basse e quindi molto più convenienti.

Andiamo ora a vedere quanto vale effettivamente questo cambio e se conviene o no. Di solito, anche se di poco, il valore del cambio può valere tutti i giorni.

Andando a vedere, un 1 euro oggi vale 0.85 sterline. Ciò significa che con 1 euro non ci daranno neanche 1 sterlina intera. Discorso diverso per la sterlina, 1 sterlina vale 1.17 euro.