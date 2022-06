Ecco svelati i modi per profumare casa naturalmente: la lista

Per profumare casa in modo naturale dovrai fornirti di prodotti che avrai sicuramente all’interno della tua dispensa. Ma di base, il gesto più importante da fare, è quello di arieggiare quotidianamente gli ambienti. Anche quando fuori le temperature invernali o autunnali stentano a superare i zero gradi. Potrai evitare di aprire le finestre solo quando starà piovendo perché invece di arieggiare non farai altro che aumentare il grado di umidità negli ambienti della casa.

Senza questo passaggio potremmo utilizzare tutte le sostanze che vogliamo ma la nostra casa avrà comunque un odore di chiuso o di stantio. Una volta arieggiati i locali potremmo aprire gli sportelli della cucina per cercare i prodotti naturali che ci servono a profumare casa naturalmente. Tiriamo fuori dagli scaffali il bicarbonato di sodio, l’aceto, gli oli essenziali, le erbe aromatiche e i chicchi di caffè. Grazie a questi prodotti potremmo impreziosire la nostra casa di profumazioni sempre nuove ed invitanti e far respirare ai nostri ospiti un piacevole odore di pulito.

Profumare casa con bicarbonato di sodio e aceto di mele o di vino

Più che profumare casa questi due prodotti concorrono a mantenere gli ambienti salubri e disinfettati. Ma come li utilizziamo? Il bicarbonato di sodio è perfetto per assorbire i cattivi odori e l’umidità. Può essere posizionato all’interno di bicchierini che andremo a dislocare per tutta la casa oppure potremmo usarlo come prodotto utile al lavaggio.

Mescoliamo aceto e bicarbonato di sodio nel contenitore dell’acqua del lavapavimenti e disinfettiamo tutte i pavimenti. Possiamo usare un’identica soluzione per pulire in maniera approfondita le superfici del bagno e della cucina. Potremmo aggiungere anche una goccia di limone che donerà un senso di freschezza.

Gli oli essenziali

Gli oli essenziali non li possiamo usare puri perché sono fin troppo concentrati. Mescoliamoli con dei componenti oleosi o spruzziamoli su oggetti di decorazione. Sono ottimi con i brucia essenze oppure sciolti nel diffusore con un po’ di acqua. Le fragranze più invitanti sono quelle alla menta, alla cannella, alla lavanda, al rosmarino o all’eucalipto. Ma scegliamo i profumi in base ai nostri gusti personali.

Erbe aromatiche e i chicchi di caffè

I chicchi di caffè non sono una soluzione adatta a tutti ma solo ai veri cultori della bevanda. Basterà tostare qualche chicco per disperdere nell’ambiente di casa una profumo inebriante e rivitalizzante. L’aroma si diffonde in maniera omogenea andando a profumare casa e tutte le stanze attigue alla cucina.

Lo stesso lavoro lo svolgono le erbe aromatiche come l’alloro, il rosmarino, il prezzemolo e la menta, soprattutto se sono freschi. Le erbe sono ideali per togliere l’odore di fritto o di fumo in quanto sono capaci di sovrastare qualsiasi altra fragranza presente in casa. Per esempio, se facciamo bollire un po’ di acqua e ci mettiamo dentro una decina di foglie di alloro cancelleremo l’aria fritta stagnante in cucina. Potremo poi usare l’acqua filtrata così da spruzzarla su tende, cuscini e altri componenti di arredo che possono aver assorbito il fastidioso odore. Un portento che ci salverà la vita!