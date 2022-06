Quasi tutti restiamo affascinati dall’importanza e dal ruolo che rivestono le piante, fin dalla notte dei tempi: al mondo verde sono state associate divinità, tradizioni, oltre che un ruolo “vitale” per l’esistenza stessa della vita nel concetto più puro. Per noi esseri umani le piante costituiscono un elemento assolutamente indispensabile perchè forniscono ossigeno puro necessario per la respirazione. Anche nei contesti urbani le piante sono fondamentali, ed in particolare le “piante grasse” sono tra quelle più apprezzate in quanto necessitano di poche cure ed hanno un aspetto molto caratteristico che si sposa bene con ambienti domestici e di ufficio. Qual è la pianta grassa nota per essere a “forma di cuore”?

La pianta grassa a forma di cuore: il regalo più originale del momento

Abbiamo già discusso di diverse forme di piante grasse e di come la nomenclatura non sia completamente corretta: infatti il termine pianta succulenta è più idoneo, e in questa “famiglia” rientra anche quella a forma di cuore, che risulta essere un regalo indubbiamente d’impatto.

Definita scientificamente Hoya kerrii, ma viene colloquialmente denominata pianta a forma di cuore per la forma delle foglie. Si tratta di una pianta succulenta abbastanza diffusa il luoghi mediamente caldi e aridi, originaria del Sud-est asiatico che da diversi anni ha trovato una certa collocazione anche nel nostro continente.

Il sistema di riproduzione più sfruttato è quello tramite talea ma se dobbiamo fare un regalo è opportuno scegliere una pianta già adulta. Gli accorgimenti sono pochi per garantirle una vita serena. E’ infatti opportuno scegliere un vaso opportunamente forato sul fondo abbastanza campiente, contenente un terriccio di buona qualità (il mix migliore è costituito da terriccio fertile mescolato a della sabbia grossolana). La temperatura ideale come habitat è quella gradita anche a noi esseri umani, ma predilige climi caldi. Necessita di sole costante ma non diretto e innffiature non frequenti neanche in estate, attraverso la vaporizzazione. Va protetta nei mesi invernali, bagnando il terreno solo quando particolarmente secco.