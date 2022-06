La motivazione in quasi tutti i contesti rappresenta la chiave di volta per riuscire in un determinato campo, che sia questo professionale, sentimentale o in generale, sociale. Anche se esiste l’idea del “talento“, ossia di una predisposizione naturale verso una specifica abilità, è indubbio che a dispetto delle proprie predisposizioni e preparazioni, l’autostima deve essere almeno sufficiente. Questo termine oramai “abusato” nelle narrazioni odierne, costituisce la percezione di noi stessi nelle determinate situazioni. Chi tende al contrario a mantenere un’autostima bassa, naturalmente va incontro a difficoltà maggiori. Quali sono, secondo lo zodiaco, questi segni?

I segni zodiacali poca autostima sono questi 3: li conosci?

Bilancia

Sono dei perfetti “ingranaggi” di ogni meccanismo, lavorativo e sociale, ma hanno una scarsa propensione a farsi notare sia positivamente, che negativamente, paradossalmente. Si trovano spesso in una fase di stallo emotivo che è una conseguenza di un’autostima tendente verso il basso. Probabilmente è il suo essere fin troppo equilibrato a pregiudicare i suoi traguardi.

Capricorno

La sua autostima è ridotta perchè sostanzialmente non da l’idea di “volersi bene abbastanza”. E’ fin troppo “chiuso” in se stesso e tende a darsi per scontato, sia in amore che sul lavoro. La conseguenza è quindi facile da immaginare: le persone non lo considerano abbastanza, o peggio ancora “sfruttano” questa bassa autostima in qualche maniera.

Pesci

Pesci purtroppo ha un carattere che pur essendo estremamente positivo e sensibile, tende a farsi “schiacciare” dagli altri. Si tratta di una predisposizione che i nati sotto questo segno purtroppo devono fronteggiare fin dall’infanzia. L’autostima bassa può essere “limata” dietro un lavoro costante.