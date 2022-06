Oroscopo domani Paolo Fox, 11 giugno 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, sabato 11 giugno 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 11 giugno: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il tuo weekend comincerà con piccole polemiche o un po’ di stanchezza. Niente comunque che tu non possa superare con un po’ di volontà. I single potrebbero ricevere un invito inaspettato, vivere piccoli flirt e avventure. Cautela nei rapporti con Bilancia e Ariete. Questioni da chiarire, invece, con i Pesci e con l’Acquario.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Da domani dovresti aprirti di più all’amore e lasciarti trasportare dalle emozioni. I più pudici dovranno trovare un po’ di coraggio per uscire allo scoperto: non potete pensare esclusivamente al lavoro! Relazioni intriganti con Toro, Capricorno e Scorpione.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovresti cominciare a recuperare un po’ di serenità in più. Negli ultimi tempi la tua vita è cambiata parecchio e adesso vedi le cose in maniera nuova. Forse hai cambiato compagnia di amici oppure hai perdonato chi in passato ti aveva allontanato. Fatto sta che la situazione di oggi aiuta a lasciarsi il passato alle spalle. Stelle intriganti per gli incontri e per i progetti di coppia.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani partirà un weekend che vedrà la Luna nel tuo segno. Dovresti sfruttarlo al massimo, organizzando qualcosa di divertente o di rilassante e staccare la spina dal lavoro e dai problemi di soldi. Giornate di spese per la casa, traslochi, rallentamenti o ritardi e piccoli disturbi fisici. D’altra canto, però, c’è un significativo recupero in corso. Qualcuno potrebbe trovare di punto in bianco la strada giusta, forse un nuovo ruolo nel lavoro.