Siamo inevitabilmente attratti dall’ignoto, che ci porta a fantasticare ed a voler “scoprire” cose sempre nuove. Questa attitudine fa parte dell’essere umano dalla notte dei tempi e spesso travalica l’istinto di conservazione. Secondo gli esperti, si tratta di una peculiarità che ci ha permesso di diventare la specie dominante. Anche le personalità più oscure, ossia quelle che sembrano sempre nascondere qualcosa hanno sempre qualcosa che “intriga” chi li conosce. Secondo lo zodiaco si tratta di personalità che dividono le opinioni ma che fanno sicuramente parlare. Quali sono i segni oscuri dello zodiaco?

I segni più oscuri dello zodiaco sono questi 3. Scopri se c’è il tuo!

Cancro

Calmo, sensibile ma non sempre “traparente” ed innocuo come può sembrare all’inizio, quando lo si conosce. Cancro rappresenta una personalità complicata e decisamente diversificata. Quasi nessuno sa realmente cosa pensi nel profondo e cosa “pianifica” quando si trova lontano da occhi indiscreti.

Pesci

E’ sicuramente un segno che non valorizza a sufficienza le proprie doti, sia per insicurezze personali ma anche perchè, semplicemente, si sente fuori contesto in molte occasioni. Pesci pensa sempre troppo e per questo risulta essere misterioso “pur non volendolo”. E’ sicuramente vero che quello che fa corrisponde solo al 90 % di quello che pensa.

Scorpione

E’ forse il più oscuro, non necessariamente il più misterioso perchè pur non sforzandosi a “celare” le proprie intenzioni anche nel modo di parlare sembra voler intendere sempre qualcos altro. Bisogna leggere tra le righe di cio che dice e sopratutto “come” lo dice per capire un minimo quali sono le sue intenzioni.