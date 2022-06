In autunno, le foglie gialle sono normali mentre in altri periodi dell’anno, possono essere sintomi di alcune malattie che possono aver infettato le nostre piante. Perciò è meglio fare molta attenzione quando si percepisce un ingiallimento delle foglie e bisogna agire in fretta, così da poter aiutare la pianta prima che sia troppo tardi. Vediamo innanzitutto, quali sono le cause principali di questo ingiallimento e come cercare di risolvere il problema.

La foglia gialla, può essere molto rischioso per tutte le persone che coltivano piante. Questo ingiallimento ci può essere gradualmente, a partire dai bordi, fino a ricoprire tutta la foglia e quindi tutta la pianta.

Questo colore è preoccupante quando avviene nel periodo di fioritura o periodo vegetativo.

Come curare le piante con le foglie ingiallite? Ecco tutti i segreti

Tra le cause principali ci può essere la mancanza di azoto, il quale è molto importante per far crescere al meglio la pianta. Nel caso di questa carenza, le foglie diventano gialle e sottili. Ma anche la fioritura diminuisce. Questo avviene principalmente nelle piante ornamentali, come nei gerani o nele cycas.

Mentre nelle piante da frutto, i più colpiti sono i pomodori. Per cercare di risolvere questa cosa si può aggiungere del concime ricco di azoto. Il concime deve essere messo però su un terreno non bagnato, dato che un terreno molto umido può portare a del marciume radicale.

Un’altra causa, può essere la mancanza di ferro, che interviene sulla produzione della clorofilla. In assenza di ferro, la foglia perde il colore verde e diventano gialle, ma anche arancioni o addirittura bianche. Anche qui si può aggiungere del concime a base di ferro per aiutare al meglio la pianta.

Anche l’acqua è importante, non bisogna mai esagerare e bisogna informarsi su quanta ne necessita. Inoltre, l’acqua del rubinetto, non deve essere usata se è troppo calcarea perché acidifica il pH del terreno.

Le piante soffrono molto delle foglie gialle, causate dalla troppa acqua. Infatti, si indeboliscono le radici a causa del terreno troppo umido e quindi, in questo caso non c’è il giusto apporto nutrizionale di cui hanno veramente bisogno.