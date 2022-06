Il contesto sociale ed economico attuale è sicuramente considerabile, sopratutto da parte di non è aggiornatissimo, qualcosa di estremamente “confusionario” in quanto anche il concetto del denaro come lo conosciamo ha più volte subito cambiamenti anche importanti, cambiamenti che continuano a verificarsi. Poco più di un decennio fa una specifica categoria dai valute sembra essere “nata dal nulla” ma in pochi anni è divenuta una realtà effettiva, condivisa da molti e fonte di investimento oramai non più “ignorabile” da parte della finanza tradizionale. Sono ancora molti i paesi che appaiono quantomeno scettici nel considerare le crypto realmente affidabili in primis per la loro natura decentralizzata che le rende estremamente “volatili” e quindi poco affidabili nel lungo periodo: Bitcoin in testa, il contesto criptovalute sembra essere particolarmente “in discesa” in questa prima parte di 2022, ma secondo molti la principale criptovaluta è destinata a salire, e non poco, nel prossimo futuro.

Ecco perché Bitcoin è destinata a salire: “pazzesco”

Prima di tutto, cosa ha comportato un calo netto delle valutazioni del mondo crypto? Il contesto si è stabilizzato alla fine dello scorso anno dopo che Bitcoin ha raggiunto il picco massimo di valore, sfiorando i 70.000 dollari per singolo token BTC, per poi subito un calo prevedibile da parte dei mercati nei mesi successivi. La crisi energetica che ha iniziato a palesarsi nei primi mesi del 2022, la successiva guerra in Ucraina che tutt’ora imperversa e che ha portato ad una maggior richiesta di risorse tradizionali hanno portato l’intero mondo crypto ad essere globalmente meno considerato. Attualmente Bitcoin vale 27.877 dollari ma le applicazioni potrebbe trovare nuova diffusione, come confermato da VanEck, un gestore di asset legato al mondo della finanza che ha confermato una previsione che porterebbe il valore di Bitcoin, nel giro di qualche anno addirittura a decuplicare, visto che lo sviluppo è ancora agli inizi e sempre più persone percepiranno Bitcoin come una valuta affidabile.

Le previsioni da parte di VanEck parlano addirittura di un valore futuro di oltre 250.000 dollari.