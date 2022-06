Se ti ritrovi a casa con il dondolo arrugginito non devi pensare di buttarlo ma puoi intervenire a ripulirlo con il fai da te. La ruggine subentra a causa dell’ossidazione del ferro ma non è una situazione irreversibile: per ripristinare un aspetto nuovo basterà seguire alcuni procedimenti un po’ impegnativi ma non troppo difficili.

Ti basterà rifornirti di prodotti di trattamento specifici così da assicurare una protezione prolungata nel tempo dall’ossidazione. La lista degli ingredienti è la seguente: decapante chimico, una smerigliatrice con un foglio abrasivo applicato, un mangia ruggine, un prodotto antiruggine protettivo e dello smalto per ferro.

La preparazione

Forniti di tutti i prodotti sopra elencati andiamo a preparare la posizione così da non rovinare piastrelle o superfici. Spostiamoci nella zona di giardino in cui c’è l’erba e stendiamo un velo di fogli di giornale così da non sporcare tutto l’ambiente. Togliamo i cuscini e approfittiamone per lavarli in lavatrice se le parti si possono separare altrimenti laviamo a mano.

Organizziamo in fila i nostri prodotti così come gli utensili che ci serviranno durante i vari procedimenti. Proteggiamo mani e occhi quando maneggiamo i prodotti chimici così da non dover correre al pronto soccorso. I guanti dovranno essere spessi così come gli occhiali, meglio ancora se mettiamo un riparo in plastica che protegge il viso da eventuali schizzi di prodotto e una mascherina per non respirare gli odori. Ci serviranno poi altri attrezzi che indicheremo volta per volta in fase di pulizia della ruggine dal dondolo.

Come ripristinare un dondolo arrugginito

Siamo pronti per iniziare il nostro decapaggio. Prendiamo un pennello a setole di nylon per stendere sull’intera superficie del dondolo il prodotto o solo sui punti più consumati. Attendiamo una decina di minuti e quando sentiamo lo strato di vernice sbriciolarsi come se stesse friggendo possiamo rimuoverlo con una spatola di medie dimensioni. Ripetere l’operazione qualora non si riuscissero a rimuovere tutte le parti di vernice.

Applichiamo alla smerigliatrice un foglio abrasivo sottile e togliamo gli strati che appaiono più resistenti. Alla fine dovremo ottenere una superficie lucida e completamente sprovvista di vernice. Ora possiamo riprendere in mano il nostro pennello per applicare il mangia ruggine. Questa volta il tempo di posa sarà più lungo perché bisognerà aspettare almeno 2 ore.

Terminato il tempo di posa possiamo aggiungere un fondo protettivo dalla ruggine così da mantenere il nostro dondolo verniciato più a lungo. Il tempo di posa si allunga sempre più. Teniamo conto di un giorno di posa perché il prodotto si attacchi bene. Il giorno dopo mettiamo più strati di smalto per ferro con il pennello così da iniziare a dare un fondo lucido al nostro dondolo arrugginito. Lasciamo in posa per alcune ore ma controlliamo bene le indicazione del prodotto perché possono essere diverse in base alla marca scelta.

Finalmente possiamo procedere a mettere lo smalto per ferro, con una o più passate. Teniamo conto di almeno due giorni di lavoro da svolgere in primavera o in autunno quando non piove e le temperature esterne sono gradevoli.