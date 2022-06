Come curare il tuo gatto in estate: fai queste cose e non soffrirà

Con l’arrivo dell’estate e delle belle giornate, arriva anche il caldo con le sue temperature che sfiorano anche i 30 gradi. Il gatto, in estate, soffre molto il caldo: questo perché i felini possono andare incontro a fenomeni di ipotermia e possono raggiungere temperature elevate. Ma capiamo come aiutare i nostri felini a non soffri il caldo.

Il sintomi da osservare

Come ben sappiamo, i gatti, come anche i cani, non sudano, o meglio non lo fanno come noi esseri umani. Infatti i nostri amici a quattro zampe non presentano le ghiandole sudoripare su tutto il corpo come l’uomo ma sudano attraverso i cuscinetti delle zampe. Tuttavia anche i felini proprio come noi esseri umani non sopportano certe determinate temperature ed è necessario saper riconoscere i sintomi di un felino che ha caldo; principali segnali di un gatto che ha caldo sono: quando si lecca sempre le zampe, quando ha la lingua di fuori, o quando si mette nel lavandino.

Rinfrescare la testa e le zampe

Come può accadere per noi umani, d’estate un eccessivo calore può rendere il gatto spossato e stanco. Una pratica soluzione è inumidire un panno e passarlo sulla sua testa, sempre facendo attenzione a non bagnare le orecchie, e sulle zampe del micio, o usare dell’acqua fresca direttamente. Rinfrescare le zampe del micio può essere molto utile, perché i gatti mantengono bassa la loro temperatura corporea grazie ai loro polpastrelli. Per questo, inumidendo le zampe porteremo un po’ di sollievo nel nostro micio accaldato.

Idratazione costante

L’idratazione è un elemento costante e di fondamentale importanza per la salute del nostro felino. E’ fondamentale mettere sempre a disposizione del nostro micio una ciotola di acqua fresca e pulita. A differenza del cane, non usiamo acqua troppo fredda, o con ghiaccio, se il gatto ha problemi di stomaco, potrebbe incorrere in problemi come la congestione. In questo periodo ancora più del solito, sarà importante assicurarci che il nostro micio beva abbastanza acqua.

Un ambiente fresco

I gatti che vivono in casa devono avere a disposizione un ambiente arieggiato, con una temperatura sempre fresca. Un ottimo modo per aiutare il nostro gatto in estate a sopportare il caldo, è creare un’ambiente ombreggiato. Potremmo abbassare le tapparelle nelle ore più calde, ad esempio; o potremmo chiudere le persiane, con le finestre aperte per far circolare comunque l’aria; o se abbiamo delle tende da sole sul balcone o terrazzo, potremmo tenerle abbassate così da creare delle zone fresche in casa. Sconsigliata l’aria condizionata poiché potrebbe creare problemi di salute, come un raffreddore.