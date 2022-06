La falsità è considerato uno dei principali difetti che riguardano gli esseri umani, indifferentemente di contesti sociali. Non solo bugiardi, i falsi sono anche meno apprezzati di questi ultimi perchè sono soliti avere in molti casi una sorta di “doppia” faccia, riuscendo a sviluppare la capacità di “vestire i panni” di più personalità solitamente per ottenere qualche forma di beneficio e soddisfazione personale. Anche tra gli uomini non potevano mancare i segni zodaicali associati considerati più falsi in assoluto. Li conosci?

Gli uomini più falsi di tutti, secondo lo zodiaco, sono questi 3. Lo sapevi?

Ariete

L’uomo ariete è un vanesio, un falso senza necessità particolare. Questo perchè è naturalmente dotato di una capacità intellettiva importante e quindi, banalmente, sceglie di manipolare e mentire sempliemente per il puro gusto di farlo, per sentirsi “Importante” a modo suo. Difficile trovare una reale motivazione, ma indubbiamente il loro essere falsi è molto “credibile”.

Bilancia

L’equilibrato e quindi probabilmente il più insospettabile quando si parla di personalità false, perchè apparentemente riesce a convivere con tutti, ed è proprio questa caratteristica che inganna: riuscendo ad adattarsi con successo in quasi tutti i contesti. Questo fa nascere una sorta di consapevolezza delle proprie capacità, e per questo riesce a “vestire i panni” di chiunque senza apparire falso.

Cancro

E’ il falso per convenienza ma quasi non se ne accorge di esserlo. L’uomo Cancro infatti non si trova a suo agio in molti contesti sociali quindi semplicemente prova a mascherare le proprie insicurezza con bugie ed atteggiamenti che tradiscono la sua vera natura. Però spesso esagera e quindi si trova a vivere in una grossa bugia.