Il prato verde è un desiderio di molti, è una delle cose più volute al mondo. In questo articolo, quindi andremo a vedere come avere un prato perfetto nel nostro giardino. Soprattutto in estate, per godersi di più il giardino, si è propensi a sistemarlo nel miglior modo possibile e la cura del prato non può mancare.

Se vuoi un prato in giardino, inizia con questi semplici step

Innanzitutto dobbiamo pensare al taglio, il quale è davvero molto importante perché lo infittisce. Si deve tagliare l’erba poco e spesso invece di farlo solamente una volta. L’erba ad ogni taglio sarà diversa, cambierà schema e direzione. Per un taglio perfetto, si deve accorciare lo stelo di metà o di due o tre terzi, fino a 5 cm. In estate, si può lasciare anche un po’ più alta, così da farla resistere meglio alla siccità.

Bisogna ricordarsi che quando si va a tagliare l’erba, si sottrae del nutrimento, che però deve essere restituito. Perciò, all’inizio della primavera bisogna concimarlo, ogni 4/5 settimane. Il concime deve essere a base di azoto, potassio e fosforo, che si trovano nei negozi specifici. Ogni concime è diverso, quindi bisogna controllare le quantità sulla confezione.

Anche l’irrigazione è importante per avere un prato in ottima salute è sempre verde. La frequenza di irrigazione va in base al periodo, cioè in base alla temperatura e all’umidità. Il prato deve essere innaffiato quando ha un colore grigio-blu. Quando si sta mettendo un prato nuovo, bisogna innaffiarlo, una volta al giorno, così da aiutare i semi a germogliare e a radicare al meglio. Ad oggi, esistono degli strumenti di irrigazione automatica che ci permette di farlo senza nessuno sforzo.

Per avere un bellissimo giardino si devono eliminare tutte le erbacce del prato. Questo si può fare a mano, ma anche con strumenti meccanici. Le arance più piccole, ad esempio come la veronica o il trifoglio bianco, possono essere eliminate uno scarificatore manuale. Invece, le margherite e i denti di leone si possono togliere con un sarchiatore per radici. In questo caso è importante estirpare tutta la radice o almeno il più possibile, così da non farla ricrescere più.