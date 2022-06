I pidocchi delle rose possono essere pericolosi: ecco la tecnica per rimuoverli

I pidocchi delle rose sono degli afidi infestanti che possono compromettere in maniera molto seria la salute delle nostre piante. Per questo motivo dobbiamo intervenire subito al fine di eliminare il problema prima che diventi troppo tardi. Purtroppo, questi esserini sono abili a nascondersi e se non facciamo dei controlli minuziosi potremmo non scovarli mai.

Prediligono, in modo particolare, i boccioli che stanno per schiudersi, i fusti, i rami e le foglie ma si posizionano in angoli nascosti dalla visuale umana. Sono un po’ come le zanzare che ci vengono a beccare dietro la schiena, per intenderci. In più, sono molto piccoli poiché raggiungono la lunghezza massima di qualche millimetro. Fortuna vuole che siano neri: ma dislocati nel fusto dal colore verde scuro non sono così appariscenti.

In ogni caso, quando riusciamo a scovarli dobbiamo intervenire subito perché sono piuttosto voraci e aggressivi nei confronti della piante. I danni che possono causare sono notevoli a livello estetico ma anche a livello funzionale. Succhiano la linfa vitale e vanno a debilitare la pianta, indebolendola proprio nel periodo in cui ha bisogno di maggiore vigore.

Come rimuovere i pidocchi delle rose

In commercio, dal fiorista o nei negozi specializzati, possiamo trovare diverse soluzioni contro i pidocchi delle rose. Il problema è che si tratta di fertilizzanti chimici che possono andare a uccidere anche altri insetti, i quali possono rivelarsi utili per sconfiggere gli stessi afidi. Per esempio, le formiche sono nostre alleate.

Nonostante non sia piacevole ritrovarsi in casa una colonia di formiche, risultano invece un aiuto importante per sconfiggere gli afidi. Sono capaci di distruggere l’intera colonia di afidi mangiandoseli tutti. Nonché possono cibarsi di altri insetti dannosi per le rose come i bruchi o certi tipi di coleotteri infestanti.

Quindi, prima di acquistare dei prodotti chimici rivolgiamoci ai prodotti naturali. Una soluzione ottimale per eliminare i pidocchi delle rose è usare una miscela di acqua e peperoncino di cayenna. Il forte odore e la componente antisettica del peperoncino fanno al caso nostro. Come fare a preparare il prodotto naturale? Basterà aggiungere un cucchiaino di polvere di peperoncino e mescolare assieme all’acqua. Facciamo attenzione che la polvere non rimanga sul fondo. Mettiamo la soluzione preparata all’interno di uno spruzzino e insistiamo soprattutto sui boccioli.

Se vediamo i pidocchi sul fusto, sui rami e sulle foglie potremmo intingere un fazzoletto di carta nella soluzione acqua e peperoncino e strofinare le parti così da pulire a fondo i componenti ed eliminare gli afidi infestanti. Lo stesso trattamento va riservato alle piante vicine. Se abbiamo altri tipi di piante nelle vicinanze delle rose vanno anch’esse pulite così da evitare che i pidocchi delle rose passino da una pianta all’altra.

I pidocchi si sono stabiliti all’interno di un bocciolo? Purtroppo, non rimane che eliminare la parte compromessa. Sbocciando gli afidi andrebbero a distribuirsi in altre parti della pianta andando a compromettere la sua salute. Non c’è altra soluzione se non tagliare il bocciolo e gettare subito nel sacchetto dell’umido la parte tolta. Meglio eliminare un bocciolo che l’intera pianta.