Attenzione alle lucertole, ecco cosa potrebbero fare

Le lucertole possono essere sia amiche che nemiche dell’orto. Sono predatori naturali di afidi, pidocchi delle piante, zanzare, moscerini e altri insetti parassiti. Eliminare le lucertole dall’orto non sempre è una buona idea… a meno che, nel vostro orto non abbiate una coltivazione di fragole.

Come allontanare le lucertole dalle vostre fragole

Le lucertole, infatti, si nutrono di fragole, fragoline e piccoli frutticini teneri. In questo caso, allontanarle dall’orto potrebbe essere l’unica soluzione per avere un raccolto felice. Se notate fragole con buchi o con parti mancanti, sappiate che non si tratta necessariamente di lucertole. Anche le lumache sono buongustaie e possono prendere di mira le fragole e le lattughe del vostro orto.

Come liberarsene dall’orto

Le lucertole amano luoghi soleggiati e dove hanno un rifugio a portata di mano. L’orto, in genere, è posto in una posizione soleggiata e dà alle lucertole ciò di cui hanno bisogno: alimentazione, come formiche, afidi, moscerini e parassiti vari, acqua, sole ( da ricordare che le lucertole sono animali a sangue freddo quindi necessitano di un’esposizione solare molto frequente) e rifugi. Nei giardini e nelle coltivazioni trattate con i pesticidi, è raro vedere lucertole perché non hanno di che nutrirsi. I pesticidi ad ampio spettro eliminano la fonte primaria di approvvigionamento delle lucertole, cioè i piccoli insetti.

I luoghi preferiti dalle lucertole sono le cavità dei tronchi, i muretti a secco pieni di fori e le buchette da loro stesse scavate dove il terreno è compatto, secco e ben esposto. Tra i rimedi naturali per allontanare le lucertole vi è una riorganizzazione dell’orto.

Repellenti per lucertole

Prima di cantare vittoria troppo presto, sappiate che negli spazi aperti e negli ambienti molto grandi, i repellenti risultano poco efficaci. Se avete un orto di modeste dimensioni, allora sentitevi liberi di acquistare un repellente specifico, ma se abitate in aperta campagna, per ottenere un risultato tangibile, dovreste impiegare fiumi di prodotto. Ma ci sono anche dei modi naturali per allontanarle! Vi sono dei predatori naturali che possono eliminare le lucertole cacciandole. Si tratta generalmente di uccelli rapaci come il falco, la civetta o la poiana. Anche il riccio si nutre di piccole lucertole, mentre il gatto domestico le caccia per divertimento. Un gatto cacciatore e vivace, può diventare un buon repellente naturale per le lucertole. Se le lucertole hanno invaso l’orto e il giardino, non sarà difficile ritrovarsele anche in casa. Fate attenzione! Spesso le lucertole che entrano in casa non sono le stesse che scorrazzano nel vostro giardino ma si tratta di gechi.